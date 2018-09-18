霸屏女神趙麗穎《花千骨》攀事業高峰 遭批「又是傻白甜」

2018年09月18日 12:20 中時電子報 娛樂中心

趙麗穎前期清純善良，後期形象妖豔。(圖／中天提供)

「霸屏女神」趙麗穎近期拍了兩部新戲，分別是「知否知否應是綠肥紅瘦」及「你和我的傾城時光」，但卻遲遲無法上檔，加上她之前宣布要停工休息，暫時不再拍新戲，粉絲非常想念她的身影，卻只能狂刷她的微博關注動態，為了呼應廣大觀眾的心聲，中天自25日起，將重播她和霍建華主演的古裝仙俠大戲《花千骨》。

趙麗穎之前拍完「知否知否應是綠肥紅瘦」後，宣布要休息，但拍「知否」時，她和男主角馮紹峰傳出熱戀，停工至今懷孕和閃婚的傳言不斷，有網友拍到她衣著寬鬆，小腹微凸，但也有媒體拍到她現身機場，肚子卻相當平坦，15日她總算在微博發了和「知否」導演張開宙的合照，及自己正在配音的照片，影迷紛紛湧入留言，「我的知否是要安排上了嗎」。不過，就算趙麗穎近半年沒作品曝光，也沒上節目錄影，她在大陸2018年8月的「藝人網路傳播綜合指數」排行榜上，依舊拿下了第一名，可見粉絲對她的熱愛和支持。

趙麗穎能從「童顏女神」一躍而成「霸屏女神」，就是靠著仙俠劇《花千骨》，劇中師徒虐戀的故事令人揪心，加上她詮釋的亦正亦邪角色，反差極大，觀眾眼睛為之一亮，讓她攀登事業高峰，不過也有網友吐槽，認為趙麗穎劇中「傻白甜」的角色毫無突破，趙麗穎坦承很難過，她說：「只要比較正面的角色都被歸類為傻白甜，這是一個很難的功課，我可能需要很多的時間和精力，去把我在工作當中遇到的一些問題，或者複雜的情緒，全部都丟出去，然後讓大家看到眼睛裡面很純潔的狀態。」雖然網友毒舌評論，但《花千骨》的全網播放量仍是超過200億、單日點擊量破4億，成為「年度現象級神劇」！

趙麗穎也談到自己跟「花千骨」這個角色的相似之處，她認為自己很符合小骨面對困難不放棄、堅持下去、樂觀的態度，而她自己也是個很願意為愛付出的人，即使明知這樣的個性可能容易受傷，但她說：「若真遇到了，還是會勇往直前！」

想要看趙麗穎和霍建華在《花千骨》的揪心愛戀，敬請鎖定中天綜合台，25日起每週一至週五晚間8點。

(中時電子報)