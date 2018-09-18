傅瑩：陸方絕不屈服於關稅霸凌

2018年09月18日 13:00 中時 藍孝威

陸美貿易戰愈演愈烈，美國總統川普宣布，自9月24日起，對2000億美元大陸貨品徵收10%關稅。此前美國《彭博新聞網》刊登中國全國人民代表大會外事委員會副主任委員、中國社科院全球戰略智庫首席專家傅瑩的署名文章，傅瑩在文中強調：「陸方不贊成美方用打壓的方式逼迫讓步，絕不會、也不能屈服於關稅霸凌。」

香港01報導，這篇文章摘編自傅瑩8月28至29日在亞洲協會等機構的演講。傅瑩在文中強調：「中方不贊成美方用打壓的方式逼迫讓步，絕不會、也不能屈服於關稅霸凌。」同時她指中方將堅定推進改革開放，並奉行防禦性國防政策，不搞意識形態輸出，與美國不存在惡意競爭。

傅瑩認為，冷戰後美國設立全新國際戰略目標，企圖在全球推行美國的人權價值觀和民主制度，不過即使此後20多年付出高昂成本，例如發動反恐戰爭，也仍未能「一統天下」。有鑑於大陸未有步入「顏色革命」或「阿拉伯之春」之類政治運動，她就此表示：「美國應該慶幸，大陸沒有自廢武功地走上錯誤的道路，既沒陷入政治動蕩，也沒出現經濟混亂。」

就陸美貿易戰，傅瑩追溯歷史，指出2001年中國加入世貿後，國內多數產業陷入很大困難，有的甚至難以為繼，大量工人下崗，但中國利用全球化帶來的機遇，有效吸納資金、技術、經驗和資源，成功發展為全球經濟的「樞紐型國家」。

傅瑩指出：「美國不僅是中國改革開放的見證者，還是參與者和獲益者。」從2001年到2016年，美國貨物貿易對華出口增長500%，遠高於同期對全球出口90%的增幅。牛津研究院估計，美國從中國進口低價商品，幫助普通美國家庭平均每年節省850美元。

傅瑩直指：「美國的麻煩是美國自己的問題，美國國家和社會在分裂和轉型壓力之下面臨嚴峻挑戰，試圖拿中國做替罪羊解決不了美國的問題。」陸方會繼續奉行防禦性國防政策，不搞意識形態輸出，同時推進改革開放，如取消金融機構的外資持股比例限制，加強對產權和知識產權的保護，與美國不存在惡意競爭。

傅瑩指，陸方將主動與美方「保持理性和加強溝通」，並與更多國家協調合作，而大陸已成為世界經濟不可分割的組成部份，任何「脫鉤」必然會嚴重損害美國與世界經濟：「陸方不贊成美方用打壓的方式逼迫讓步，絕不會、也不能屈服於關稅霸凌。」

(中時 )