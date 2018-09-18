「老朋友」邊緣化 美媒稱王岐山在貿易戰「作用有限」

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16日，北京召開陸美金融圓桌會議，邀請華爾街頂尖的銀行家就改善中美關係提出想法。不過，此次由大陸國家副主席王岐山主持的會議，並未向外界透露重要信息。美媒《紐約時報》報導稱，華爾街的銀行家已不能左右白宮，王岐山亦難以成為有重要作為的幕後角色。川普剛剛再向中國2000億美元進口貨品加徵關稅就是明證。

據《紐約時報》報導，華爾街頂尖的銀行家們17日在北京會見王岐山，試圖緩和陸美貿易戰，但似乎很難取得效果。華爾街的銀行家們曾說服過前總統奧巴馬以及布希向中國做出讓步，放棄把中國列為匯率操縱國。中國現在仍然希望利用華爾街來平息華盛頓的怒火，然而，川普卻置若罔聞。

報導稱，中方本想通過王岐山在華爾街深厚的人脈關係發揮影響力，改變中美貿易戰現狀，但華爾街對川普幾乎失去影響力。9月17日，美國宣布再對2000億美元的中國商品加徵10％關稅，至年底關稅稅率提升至25％。

不過，報導認為出席這一金融圓桌會議的代表身份，也暗示出一個「不祥」的信號，一是美方多數代表以「時間倉促」為由缺席，二是層級有限。更重要的理由是，王岐山在美國金融界的「老朋友們」已經被美國政府邊緣化，這嚴重影響了王岐山意欲擔任中美傳話人的角色。

報導又引述分析指出，華爾街與白宮「過去行之有效的關係，過去行之有效的公式，現在卻行不通了。」 而美方這次與中方人士會面的目的，是想設法加強美中之間的金融關係，但截至目前未透露出進一步的消息。

(中時 )

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