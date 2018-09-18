MLB》兩次完全打擊 釀酒人葉利奇創紀錄

釀酒人外野手葉利奇締造完全打擊，接受觀眾歡呼。(美聯社)

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中時電子報

釀酒人外野手葉利奇(Christian Yelich)季末打出驚喜，除了全年MVP等級的數據，他18日還締造了單季第2次「完全打擊」，並且都是面對同一支隊伍(紅人)，創下大聯盟新紀錄。

葉利奇首局敲出一壘打，第3局敲出二壘打，第5局兩分全壘打，然後剩下難度最高的三壘打。葉利奇擁有左打優勢，6局下他成功把1顆內角球拉打到右外野，落點極佳，球一路滾到全壘打牆才被撿起。

葉利奇從沒跑這麼快，官方數據顯示這是他生涯最快的一次跑壘。幸運的是壘上還有兩名跑者，紅人外野手直傳本壘，讓葉利奇順利站上三壘，完全打擊！

「MVP！MVP！」釀酒人主場歡呼聲響徹雲霄，葉利奇4打數4安4打點，助隊8-0擊敗紅人。巧合的是葉利奇8月底那一次完全打擊也是對戰紅人(該役他繳出6支6)，他是史上第5位單季兩次完全打擊，而且是首位對同一支球隊繳出兩次完全打擊的球員。

葉利奇季外自請出走，和馬林魚鬧翻之後被賣給釀酒人，沒想到今年打出生涯年，打擊率0.318、31轟、93打點、長打率0.570。好消息是他的合約持續到2022年，釀酒人真是賺到了。

(中時電子報)

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