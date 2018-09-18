105處湧泉何時風華再現？議員促加強地方營造與培育

市議員楊典忠18日質詢說，市府後續保育復育對策不能只有硬體建設，面對現代化建設與污染威脅，應該加強軟體社區營造，早日讓台中市天然湧泉豐華再現。（陳世宗攝）

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台中市政府106年委託進行大肚山湧泉調查及利用可行性評估，蒐集105處湧泉水井資料，並對10處湧泉區進行調查分析！市議員楊典忠18日質詢說，市府後續保育復育對策不能只有硬體建設，面對現代化建設與污染威脅，應該加強軟體社區營造，早日讓台中市天然湧泉豐華再現。

楊典忠說，湧泉是從地底自然流出地表的水資源，是環境中承載生態系統的重要元素，也豐富人類的生活與文化，更是社區環境保育的重點，台中市政府106年委託進行大肚山湧泉調查及利用可行性評估，蒐集105處湧泉水井資料，並對10處湧泉區進行調查分析。

楊典忠指出，包括沙鹿南勢溪、清水頂湳泉水空、大甲太白里、幸福里、龍井龍目井、瑞井等10處湧泉區，市府調查後只針對霧峰、龍井、外埔進行環境改善工程；針對湧泉保育，可依濕地法提報人工濕地，或依文資法提報古蹟歷史建築，讓生態保育落實在地方生活環境中。

楊典忠表示，沙鹿區年度一區一特色推動計畫「天賜瑰寶、清溪湧流」就是自然湧泉南勢溪，透過研習、導覽、紀錄片拍攝，記載南勢溪環境的美麗與哀愁，市府應該鼓勵支持，培育在地生態保育力量。。

清水區頂湳泉水空位於三田派出所對面巷口，水質清澈豐沛，湧有百年歷史，現在還是地方民眾的親水空間，目前沒有公部門介入管理，土地屬國有財產署。楊典忠建議，市府應導入軟體設施，與地方區公所與在地團體合作，進行景觀美化、水質保護監測、巡守維護湧泉環境。

(中時 )

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