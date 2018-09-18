《如懿傳》周迅封后 朝服神還原故宮典藏皇后圖

《如懿傳》女主角周迅（右）封后大典的穿著重細節，與北京故宮典藏的皇后畫作相似度高。（取自新浪微博＠穿幫君）

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旺報
「福珈」郭虹多次救「如懿」。（天真有諧工作室提供）

汪俊執導，程源海聯合執導，周迅、霍建華等人主演的清宮劇《如懿傳》，隨著劇情進入後宮女人的心機日常後，豆瓣評分持續上升，播放量逼近70億，昨天（17日）播出「如懿」封后劇情，是全劇高潮之一。網友發現冊封皇后的大典上，「如懿」穿著從朝冠朝褂朝珠到朝靴采帨一應俱全，與北京故宮博物院收藏的畫作一致，簡直是「神還原」。

網友稱讚除了大家熟知的「一耳三鉗」外，「如懿」周迅的朝冠「頂三層」，背面是「五行二就」（五串垂珠，並以青金石分為兩段），朝冠上的金鳳也是花絲工藝織成。

除了主要演員、服飾受關注，包括太后身邊的心腹女官「福珈」郭虹及最近剛上線的OST（電視劇原聲音樂）女歌手鄧童天也成了網紅。

「如懿」封后卻屢被「嬿婉」和「嘉貴妃」聯手誣陷，被質疑不忠，讓「如懿」百口莫辯，帝后開始疏遠。在這個關鍵時期，「福珈」郭虹再次成為「如懿」周迅的救星，從宮女手上的佛珠上發現疑點，又為「如懿」洗去冤屈，讓網友大呼「是人才」。

在帝后關係改變之際，劇組也應景的將片尾曲換成鄧童天演唱的〈心事〉，哀怨悠远的旋律配以如泣如诉的唱腔，述說古代女子身不由己独待宫中的孤寂，讓觀眾感觸良多。

(旺報 )

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