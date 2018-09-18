馬祖海巡威力掃蕩 查獲越界拖網陸船

馬祖海巡隊查獲大陸籍閩霞漁0093號鐵殼漁船非法拖網作業，逮捕陳姓船長等3人。（葉書宏翻攝）

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馬祖海巡隊查獲大陸籍閩霞漁0093號鐵殼漁船非法拖網作業，逮捕陳姓船長等3人。（葉書宏翻攝）
馬祖海巡隊查獲大陸籍閩霞漁0093號鐵殼漁船非法拖網作業，逮捕陳姓船長等3人。（葉書宏翻攝）

馬祖海巡隊執行區域聯防掃蕩勤務，由海洋委員會海巡署艦隊分署加派600噸級連江艦共同執勤，17日晚間8時許在莒光林坳嶼海域，查獲大陸籍閩霞漁0093號鐵殼漁船非法拖網作業，逮捕陳姓船長等3人，將依違反《兩岸人民關係條例》開罰。

馬祖海巡隊表示，因大陸伏季休漁期結束，陸船可能大舉入侵馬祖海域非法越區作業，且莒光海域近日有大陸拖網漁船出沒，為嚇阻陸船越界情勢，馬祖海巡隊結合連江艦9月17日至9月20日，於馬祖海域擴大實施威力掃蕩專案。

巡防區通報有一外切目標進入莒光林坳嶼海域，巡防艇隨即前往查看，發現一艘大陸鐵殼漁船進行拖網作業，巡防艇立即廣播要求停船受檢，成功查扣越界陸船1艘並逮捕陳姓船長等3人，後將陸船帶返南竿福澳港偵辦，依違反《兩岸人民關係條例》予以重罰。

馬祖海巡隊表示，為有效嚇阻大陸漁船越界捕撈漁獲，將持續執行專案勤務針對大陸漁船經常出沒海域提高巡邏密度，嚴懲非法越界捕魚大陸漁船，彰顯嚴正執法及維護馬祖漁業資源及海域治安決心。

(中時 )

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