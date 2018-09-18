葉宜津提案修國安法防假新聞 政院：有必要採適宜作為

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外傳政府將修改《國家安全法》遏止假新聞，行政院副發言人丁允恭表示，民進黨立委葉宜津提案修正國家安全法，增訂第2條之2，將網路領域列為國安範疇。政府也認為，目前網路假新聞、假訊息浮泛，其中不乏境外不友善勢力蓄意操弄，威脅國家安權的情況，應採取適宜的作為。

丁允恭說，目前內政部與通傳會在進行研議中，而也會參酌國際民主國家的相關經驗，以衡平言論自由與國家安全為原則來進行研議。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，修《國安法》只是政府企圖杜絕毫無新聞倫理的假新聞的眾多可能的途徑之一，尊重言論自由與新聞自由依然是政府捍衛的目標。

Kolas也說，假新聞對台灣的傷害已經不言可喻，相關部會正與學者專家進行全盤評估，將參考各民主國家的經驗提出適合台灣的作法，目前政府將繼續澄清惡意的謠言與假新聞，積極釐清真相。

葉宜津提案說明中指出，為因應全球化、資訊化時代的來臨，國家安全之威脅已不再限於實體，並已擴及至網路領域。因此就國家所面臨的威脅，除來自境外勢力外，更有國家組織型網路駭客入侵等犯罪活動，其均可能藉由網際網路之連結而入侵破壞國家關鍵資訊基礎設施，對國計民生造成重大影響。故結合當前「第五領域」領土、領海、領空、太空、網際領域之主權觀念及資通訊安全威脅顧慮，揭示國家主權及於國境內之網路領域及其實體空間。其修正條文為「第 2-2 條 中華民國主權及於國境內之網路領域及其實體空間」。

(中時 )

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