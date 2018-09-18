公寓大廈評鑑機制不透明曾朝榮籲市府改進

2018年09月18日 13:20 中時 陳世宗

台中市人口數目前已經晉升為第二大城，其中多數民眾居住在公寓大廈中。市議員曾朝榮18日在議會質詢時指出，公寓大廈評鑑制度原本是鼓勵優良的公寓大廈管理單位，但是因為評選委員沒有利益迴避，造成民眾對評鑑結果有異議，希望市府能夠加強管制。

曾朝榮指出，台中市人口每年以2、3000人的速度增加，這些民眾大多都是居住在公寓大廈，一棟公寓大廈都是上百戶甚至5、600戶，公寓大廈的管理就非常重要；且公寓大廈管理條例已經制定超過20年，有些都已經不合時宜，應做適當的修正。

曾朝榮說，市府對於這些公寓大廈。都有實施優良評鑑制度，每年編列2、300萬經費，讓公寓大廈管理更上軌道，並評比出優良的公寓大廈，以資鼓勵。但是實施多年以來，好像只是在消耗預算而已。

曾朝榮表示，公寓大廈評鑑的組別，包括有大型青壯組、大型新生組、小型青壯組、小型新生組、風華再現組等，但是在整個評選過程，用心度不足，應該是要用更專業的人進行評選。例如，市府將評選發包給民間公司，去年就發包給一家廣播公司，但是外界卻質疑廣播公司是否符合專業的條件；遴選委員中還有做消防器材的業者，實在是應該利益迴避。

曾朝榮說，評選人員的選拔應該制定明確的規範，評選的項目有應該更更嚴謹，讓社區達到加強提升；希望在公寓大廈的評選更精準，讓更多公寓大廈都願意來參加評審。

曾朝榮認為，要打造有溫度的城市，市府各局處應更用心服務民眾！其中有關白冷圳的水，目前是分供大坑溪，市府應該想辦法讓這些水，能夠供應到大坑的山上，以帶動整個農業的發展，讓白冷圳發揮更大的效益。

目前市府缺乏橫向溝通！曾朝榮指出，大坑產業道路都是民眾無條件奉獻，市府應該吝維護。但是在北坑巷有一棵樹木，因下大雨樹根幾乎斷掉危及路過車輛及路人的安全。他雖然找了建設局和水利局的人員進行會勘，但各局處卻是互相推諉，這種態度真的不能接受，市府不應也這種處理的態度，希望市府能夠儘速改善。

市府相關單位回應說，針對曾朝榮的提案，將儘速協同解決！

(中時 )