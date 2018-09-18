管委會逼拆屋 「一代妖姬」崔苔菁保住空中花園

2018年09月18日 13:28 中時 王己由

資深藝人、「一代妖姬」崔苔菁，30多年前在台北市大安區買下「芙蓉大廈」8、9樓「樓中樓」華廈，近年屢與鄰居發生糾紛，大廈管理委員會認為崔苔菁占用7樓平台興建的空中花園是違建，提告請求拆除返還，崔一審勝訴免還，管委會不服上訴二審，台灣高等法院認定上訴沒理由，判決維持原判。可上訴。

1970年代紅遍歌壇與電視圈的崔苔菁，淡出演藝圈多年，靠著在台北與美國投資房地產當包租婆。

她在30多年前以當時195萬的價格買下台北市大安區巷弄內的「芙蓉大廈」8、9樓的樓中樓，但管委會認為崔苔菁違法占用大廈的7樓平台，蓋了空中花園，因此提出民事訴訟，要求崔苔菁拆除房屋、騰空後返還平台。案經北院一審審理，判決崔苔菁勝訴，管委會不服上訴二審。

高院審理後，18日駁回管委會上訴，仍判決崔苔菁勝訴，不用拆屋。高院在判決理由中指出，崔苔菁所購買的8、9樓中樓建物，屬建商大地建設公司在1977年間即已合法興建完成的建物，不是芙蓉大廈領用使用執照後才違法增（改）建的建物。

7樓有門禁管制，若住戶要前往7樓平台，須通報警衛才可進入；況且崔苔菁買下7樓平台後，當成花園使用，確實有分管的事實，後來購買芙蓉大廈的住戶與建商間，都已經知道該「分管協議」的存在，才買房屋入住，因此住戶應該受「分管協議」約束，因此判決崔苔菁勝訴免還。

(中時 )