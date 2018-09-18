2266慈愛協會捐贈愛心柚 3家弱勢社福機構滿心感激

2018年09月18日 13:26 中時 范振和

花蓮縣2266慈愛協會會長蔡勝郎（後）等人致贈愛心文旦柚，脊髓損傷福利協進會創會長彭儀珠（左二）滿心感激。（范振和攝）

花蓮縣2266慈愛協會致贈黎明教養院文旦柚，老師們感恩關愛身心障礙院生義舉。（范振和攝）

花蓮畢士大教養院院長戴孟蓁為院生製作文旦柚帽。（范振和攝）

中秋節腳步近了，花蓮縣2266慈愛協會18日上午贈送愛心文旦柚，讓花蓮黎明教養院、畢士大教養院、脊髓損傷福利協進會等3個弱勢社福機構師生們滿心感激。

黎明教養院長梁桂花感謝社會各界關愛，除了2266慈愛協會18日上午致贈20箱文旦柚外，黎明庇護工場今年月餅訂單量掛零消息曝光後，最近便陸續湧入預購愛心；另，立委蕭美琴服務處、安致勤資公益信託社會福利基金、樂揚建設公司、理想大地飯店、金樹慈善基金會、

卿菜企業社，以及許智傑與莊秋桂等愛心人士，紛紛捐贈文旦柚、月餅、善款等。

2266慈愛協會由會長蔡勝郎領軍，理事陳宏龍、簡哲煜、沈錦城、祕書許聖偉等人，依序致贈愛心文旦柚，脊髓損傷福利協會會創會長彭儀珠指出，協進會成員145人，每年都收到2266等單位的愛心禮物，真的很感動。

蔡勝郎說，2266慈愛協會成員都來自基層，有記者、警員、攤商、農民、小吃店老闆等，都曾歷經2266（零零落落）接受善心人士協助脫困過，最能體會社會角落的溫暖，也願意同心發揮角落的小愛精神，「能做多少算多少！」

畢士大院長戴孟蓁表示，柚子富含維他命C，可促進新陳代謝，幫助消化，由於身心障礙院生普遍消化不佳，能收到愛心柚，相當感恩，10月13日畢士大年度園遊會，2266也搶先認購愛心園遊券300張，用行動力挺弱勢。有意思的是，畢士大老師們當場切剖柚子，為院生製作柚帽，院生戴上咿咿呀呀笑開了。

(中時 )