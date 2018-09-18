鍋具女王「菲姐」派人去專櫃鬧場？前男友丁洋機說要告

丁洋機召開記者會、強調自己沒歉菲姐錢，呼籲對方不要傷害無辜人。(林欣儀攝)

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鍋具女王「菲姐」甘玉惠與前男友丁洋機間的官司鬧得沸沸揚揚。繼日前有自稱「菲姐助理」的男子到百貨專櫃鬧場，丁洋機18日也出面反駁，強調兩人的官司還在訴訟、「沒欠菲姐錢」，丁洋機並呼籲對方拿出證據、真有欠錢問題就尋求法律途徑。

對於自稱「菲姐助理」的男子日前拿著大型看板及大聲公，到多家百貨專櫃鬧場、宣稱要向丁洋機討債的行為，丁洋機以自己是當事者之一向業者致歉。他表示，個人與公司都沒有欠錢，目前兩人間有7、8件官司都還在訴訟、尚未定讞，即便真的欠錢了，對方也不應以此種方式鬧場、傷害無辜旁人。

丁洋機並說，因公司代理的鍋具專櫃經常被鬧場，百貨賣場不願簽約，已於3年前將鍋具代理權轉讓出去，對方又去專櫃鬧、根本是找錯對象、無法無天，而對於對方鬧場的行為，目前已與律師討論並蒐證，將採取法律行動。

丁洋機拿出資料表示，菲姐對外說她一無所有，但其實，她身價高達10億元，名下房產有9間在台北黃金地段、1間在美國，且當初公司盈餘2億多元，對方也陸續拿走3億多元，卻說他「整碗捧去」，呼籲對方「要討錢請拿出證據」，不要以卑劣手段傷害人。

菲姐回應表示，他（丁洋機）官司打輸的事「全世界都知道」，日前到專櫃鬧場的人不是自己派的，將待了解丁洋機的全部指控內容後再對外回應。

(中時 )

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