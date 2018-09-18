監院通過彈劾 陳金德：令人遺憾

監院通過彈劾，對此宜蘭縣代理縣長陳金德今發布聲明表示遺憾。（本報資料照片／李忠一攝）

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宜蘭縣代理縣長陳金德因兼任「白馬花園屋」民宿及「長安文創有限公司」兩家營利事業負責人，今天（18日）監察院以無記名投票13比0全票通過監委仉桂美、李月德提案彈劾陳金德，對此陳金德發布聲明，強調並未有實質經營的事實，監委在選前敏感時刻通過彈劾，令人遺憾。

陳金德聲明指出，2007年他立委選舉落選後，是平民身分，並未具有公務人員資格，2011年4月將位於休閒農業區的房舍，合法申請經營「白馬花園民宿」，以此維生，2013年2月5日到高雄市政府擔任環保局長。

陳金德指出，雖然沒有在第一時間註銷營業登記，但他遠在高雄，並未有實質經營之事實，並已於104年5月16日廢止登記在案；2012年開設「長安文創有限公司」販賣小紀念品，亦為相同情形，離開宜蘭後，未及註銷相關登記，名義上雖為負責人，均未有參與經營的事實，該公司於2014年註銷登記。

他表示，在高雄任職期間，名下位於宜蘭的民宿及公司幾乎處於停業狀態，既未經營，也未獲取報酬，在監委約詢時皆已一一說明，「惟部分監委不察，對於無營利之實際狀態視而不見，執意在兼職之名做文章，並在選前的敏感時刻通過彈劾，令人遺憾。」

陳金德指出，考試院調查兼職人員情形，全台類似情節有1000多人，為何僅對此案提出彈劾，提案監委的針對性，昭然若揭！

(中時 )

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