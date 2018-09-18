台中電纜線下地牛步化 市議員為民請命

2018年09月18日 13:51 中時 陳世宗

台中電纜線地下化比率只佔4成多，離市長林佳龍109年60％的目標還有段距離！市議員張芬郁等18日為民請命，面對極端氣候加劇，要求市府記取先前風災教訓，加速將電纜線地下化避免淪為致命殺手。副市長林陵三說，將結合相關局處與中央、台電合作辦理，纜線地下化會愈來愈落實。

市議員張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、翁美春、邱素貞質詢說，日前蘇迪勒、梅姬颱風重創台中電力設施，市長曾說市區和豐原地下化比率高，海線與屯區將優先辦理電纜線下地；但鄉親反應電纜地下化呈牛步，今年最強颱風「山竹」來襲，讓民眾聞颱色變。

張芬郁指出，霧峰台電德義線已逾50年，里民指附近罹癌率高，反映下地多年均被台電回覆需有單位申請，並繳納「線路變更設置費」；面對設置費高昂，基層無力負擔？她呼籲市府針對有電纜線下地需求的區域，應主動向台電提出申請，莫讓鄉親終日生活於恐慌陰霾中。

林陵三表示，市府預期風災可能發生時，在颱風警報發布後均迅速召開災害應變中心，除關注颱風動向外，最重要考量就是民眾用水、用電問題；市府經發局與台電等民生事業建立固定窗口，保持密切聯繫。

林陵三強調，像前年大甲大規模停電，市府迅速聯繫台電調派外縣市機動工程隊，協助大甲居民搶修；針對電纜線地下化推動狀況，市府將結合相關局處與中央、台電合作辦理中，纜線地下化目標會愈來愈落實。

(中時 )