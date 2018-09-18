雲林》退選惹風波 麥寮鄉長向媽祖立誓絕無私心

2018年09月18日 14:01 中時 張朝欣

雲林縣長參選人王麗萍抨擊蘇治芬把雲林變為蘇家班的「政治私產」。（張朝欣攝）

麥寮鄉長許忠富未登記參選鄉長並宣布轉戰立委，形成鄉長選舉由鄉代會主席蔡長昆同額競選，引發地方議論，18日在立委蘇治芬與上百名民眾見證下，許忠富與蔡長昆前往麥寮信仰中心拱範宮媽祖廟，宣示絕未私相授受。雲林縣長參選人王麗萍則抨擊蘇治芬不斷指定雲林政壇接班人，讓雲林變成「政治私產」。

麥寮鄉長許忠富在立委蘇治芬鼓勵下，放棄競選連任，轉換跑道投入明年4月民進黨立委初選，卻因此形成麥寮鄉長選舉由現任麥寮鄉代會主席蔡長昆同額競選局面，引發鄉民不滿，認為許忠富「被蘇治芬騙了」，也剝奪了鄉民的鄉長選擇權。

18日許忠富與蔡長昆前往麥寮信仰中心拱範宮媽祖廟，許忠富向媽祖立誓，從政15年受聖母保庇，一路走來都秉持參與政治就是要服務眾人，不敢抱持經營私利。在重要的關鍵時刻選擇向中央邁進，希望透過眾神明的保佑和加持，未來可以做更多的代誌，服務更多的鄉親。

蔡長昆也立誓，為了擴大服務鄉親，參加年底的麥寮鄉長選舉，在聖母和眾神明前鄭重的立誓，若是當選鄉長，一定杜絕親人干政、延續許忠富鄉長的施政、鄉公所的所有人事布局維持不變。

雲林縣長參選人王麗萍則在拱範宮前成立麥寮競選總部，抨擊蘇治芬於2014年「欽定」李進勇為雲林縣長接班人、「欽定」許忠富為麥寮鄉長接班人，2018年再「欽定」蔡長昆為麥寮鄉長接班人，甚至「公開欽定」許忠富為2020年雲林海線立委接班人，把整個雲林變為蘇家班1人1派的「政治私產」。

(中時 )