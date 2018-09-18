國小畢業的他 看港劇騙富商2億元

示意圖。(中時資料照)

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只有國小畢業的陳忠助，佯稱自己是「世界國安基金會」山字輩管理人，旗下管理1000億美金，夥同女友與王姓友人，拿大批英文資料向林姓富商誘騙投資2億多元，林後來從文件發現陳的「菜英文」，才驚覺受騙，一審依偽造有價證券罪判陳有期徒刑4年6月，案經上訴二審，台灣高等法院今(18)日駁回上訴，維持原判。本案可上訴。

陳案發後坦承，自己完全不知是否有該基金會存在，也不懂英文，所謂山字輩管理人，是從港劇學來。

綽號「陳董」的陳忠助夥同蕭姓女友，2010年間起誆騙林姓富商，他自稱「世界國安基金會」山字輩管理人，邀林參與「連雲港五合一開發計畫」投資案。

陳先後在大陸連雲港等地，出示不實的「世界國安基金會」註冊資料、授權書及偽造的香港匯豐銀行英國倫敦總行1000億美金存款證明，取信林男，並要林先提供資金疏通基金會委員，以獲取基金會支持。

陳還拿偽造的瑞士銀行蘇黎世總行970億美金的存款證明，謊稱林只要自備3.7億美金作為擔保，就可切割其中20億美金，操作七成的14億美金資金。

林在香港與陳等人簽約後，陸續匯出2億多台幣，陳則拿出偽造的34張面額4.3億的偽造美國政府債券，之後林發現投資案遲遲沒有下文，檢視陳所提供的銀行擔保函文，赫然發現其中文法錯誤百出，連過去式和原形動詞用法也明顯錯誤，林才驚覺受騙，向調查局報案。

(中時 )

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