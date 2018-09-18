廣西海峽兩岸產業園區專題報導（一）憑祥市多功能產業聚集 台企落地福利豐厚

2018年09月18日 14:01 中時電子報 綜合報導

廣西海峽兩岸產業園區自設立以來，加強了與台灣的產業合作與東部沿海地區台資企業對接，成為兩岸產業合作的重要基地、台資企業新的集聚區。產業園分為一區三園，其中「三園」是指防城港產業園（含東興、防城港）、崇左產業園（含憑祥、江州）、欽州產業園（含欽州港經濟技術開發區）。

本次「廣西海峽兩岸產業園區」專題採訪報道，首日深入崇左憑祥，進行參觀採訪。憑祥距廣西首府南寧和越南首都河內均為160公里（高速公路），西南兩面與越南涼山省交界，邊境線長97公里，境區內有友誼關口岸（公路）和憑祥口岸（鐵路）2個國家一類口岸，1個二類口岸，5個邊民互市點，是廣西口岸數量最多，種類最全，規模最大的邊境口岸城市，是中國通往越南及東南亞最大和最便捷的陸路通道。

●憑祥邊境經濟合作區，多重惠台政策

憑祥邊境經濟合作區緊鄰中越邊境，是國務院於1992年9月批准設立的國家級開發區。為搶抓「一帶一路」的發展機遇，充分發揮邊境口岸的優勢和沿邊優惠政策，做大做強貿易加工業，2016年初，憑祥邊境經濟合作區又進行了擴充，建設了憑祥-寧明貿易加工區，主要分為東區和西區兩處。

據瞭解， 憑祥邊境經濟合作區的優惠政策主要分為以下幾大類：一、享受國家邊境經濟合作區優惠政策；二、享受憑祥國家重點開發開放試驗區優惠政策；三、享受國家西部大開發政策；四、享受北部灣經濟區相關優惠政策；五、實行「一事一議」，「一企一策」特殊政策。

目前憑祥-寧明貿易加工區東區所涉及的是工業產品的加工，西區則主要做食品加工，大多都是勞動密集型的產業。園區內共入駐台企3家，第一家是去年入駐的「廣鑫五金製品有限公司」。董事長郭堂三提到了吸引他將公司入駐到這裡的原因，除了原有的優惠政策之外，園區內針對台資企業還設立了「房租免3年減5年」、「電費優惠」、「員工社保優惠」等政策，充份加大了對台資企業的扶持。

女工們正在流水線工作。

未來一年，郭堂三還打算將企業生產的整個產業鏈都搬進這裡，將在憑祥-寧明貿易加工區設立自己的高爾夫產業鏈公司。面對如此大的企業招商規模，以及企業入駐後的大量用工需求，憑祥市又是如何打算的呢？

●引進境外勞動力，台企無需顧慮勞動成本

早在一年前，憑祥市就成立了憑祥跨境勞務服務中心，因為地處中越交界，便將鄰國的勞動力輸入很好的利用了起來。憑祥經濟建設的腳步逐漸加快，為大量待業人士提供了就業機會，尤其是女性人口比重較高的鄰國越南。越南的工作機會較少，通常對於男性的務工人員較為適合，而女性大多數為家庭主婦，家庭收入來源非常低。

憑祥出入境管理大廳。

自去年6月成立以來至去年年底，共計辦理境外務工人員服務8萬人次，今年1月至8月，共計10萬人次，平均每日辦理量為400人次。台資企業入駐後不用顧慮勞動力的資源成本。

●多功能產業園，台企節省投資成本

憑祥綜合保稅區是中國（大陸）首個在陸地邊境上設立的綜合保稅區。這裡是中國（大陸）目前開放層次最高、政策最優惠、功能最齊全的海關特殊監管區域，是與自由港政策最為接近的區域。這是一個區位優勢明顯，又集加工物流出口於一體的多功能園區。這裡的優惠政策除了企業物流上的補助之外，同時也有加工貿易上的鼓勵政策，以及生產配套上的減免。

保稅區目前園區規劃。

憑祥作為兩國交界的邊境之城，充份發揮著自己的區位優勢，多重類型的產業聚集，以及一條龍的產業鏈配合，給即將入駐的企業提供了非常便利和優惠的環境，台資企業的入駐成果正在逐步展示，這些受益企業規模也將會不斷擴大，未來將會吸引更多台資加入。

(中時電子報)