議員候選人也有超猛省錢小撇步

2018年09月18日 14:06 中時電子報 綜合報導

你也有自己「獨家」的省錢小撇步嗎？想必大家一定都經歷過學生時期，因為還在讀書得仰賴家人提供的生活費，但又想滿足自己的吃喝或是育樂，只好從那些許的零用錢中想盡辦法存錢來滿足。也有可能大家出了社會，剛成了新鮮人必須負擔自己的一切生活所需，又得辛苦地工作甚至租房子卻只能掙到月光的薪水，只好想辦法從日常的點點滴滴小開銷去聚沙成塔。「青年YA生活─超猛省錢故事」與你一起分享討論超猛省錢小撇步。

近年年輕人對於公共事務的關心提高，同時隨著新媒體世代的興起，人人皆能成為一方意見領袖與網紅。國民黨青年部企劃『青年YA生活』網路節目，創造一個與新世代交流的平台，透過分享生活中的有趣點滴，促進年輕人關心時事並增進社會關懷以開闊全方位視野。

此次的『青年YA生活』來賓邀請到知名模特兒餅乾、吳宜芳，以及台北市士林北投區市議員參選人林杏兒。林杏兒是銘傳大學公共事務碩士班畢業，現任台北市青工會總會長、國民黨台北市黨部副主委，曾任北投青工會會長、婦工會會長、台北市慈善會理事、台北市彩虹情公益協會理事、台北市關懷弱勢協會理事長特助，學經歷完整而且長期經營地方、關懷弱勢且熱衷公益，是此次國民黨在台北市議員選戰中推出最溫暖的參選人。

在節目中，杏兒與宜芳都分享了自己學生時期，為了談戀愛所需而想盡辦法存錢，才能送給心愛的對方一點小禮物的故事。杏兒甚至為了省錢，曾經跟助理一起共吃一條大吐司度日，度過三天只吃吐司配開水的日子，只為了把一天的花費控制在100元內。杏兒也分享了自己的省錢小技巧，就是到超級市場去買即期品、還有在近中午後到傳統市場去買菜，此時的價錢都會比平時還要更便宜，從這些小地方去慢慢省出大錢。

你也有自己的省錢小撇步嗎？歡迎與我們一同分享！但要提醒大家，在當超猛省錢達人的同時，一定要注意飲食均衡與身體健康喔！不然如果為了省錢而讓賠上了健康，那就不算是「超猛省錢」了。

(中時電子報)