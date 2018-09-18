花蓮》三節生活物資發放生變 縣府改由親送到府服務

2018年09月18日 14:30 中時 范振和

花蓮縣代理縣長蔡碧仲要求包裝袋字眼由左邊的改成右邊，引起爭議。（范振和攝）

「幸福花蓮．三節生活物資發放」活動17日突然喊卡，花蓮代理縣長蔡碧仲18日表示，傅崐萁已是前縣長，物資發放袋印上傅的名字，並不妥當，因而縣府用貼紙修改後再發放，務必在秋節前完成親送到府服務作業。

花蓮縣1萬多戶低收入戶，「幸福花蓮．三節物資發放」的包裝米停發一事外傳後，縣民一陣譁然，縣府採緊急應變措施，除了由鄉鎮市公所發放外，也邀集物流中心業者研商宅急便的可行性，務必要在秋節前完成1袋2包（各3公斤）發送到家作業。

就因有傅崐萁的名字，縣府17日下午趕製貼紙做樣本，18日有一批生活物資送達鳳林國中，暫停發放，弱勢前往領取看了傻眼，蔡碧仲馬上要求縣府祕書長顏新章迅速解決，避免節外生枝。

將「花蓮縣長傅崐萁關心您」包裝袋字眼改成「花蓮縣政府關心您」，蔡碧仲說，為使鄉親以有尊嚴的方式，取得縣府提供的秋節物資，會以親送到府的方式配送。一改過去要求民眾到定點排隊領取，改正不必要的儀式性行為。

至於，對已依照先前通知函，前往定點領取的民眾，一樣會現場發放，不會讓民眾空手而歸。縣府採多管齊下，絕無不發放情事，一定能領到物資，「僅是做法上的改變，沒有外傳耗費巨額大改包裝，縣府正全力處理中」。

傅陣營指出，縣府編列經費照護弱勢，獲縣議會審議通過，連續9年針對縣轄列冊低收入戶、中低收入戶及身心障礙者進行春節、端午及中秋三節生活物資發放，每年平均照顧1萬5000戶餘戶弱勢民眾。真搞不懂為何非要除掉「傅崐萁」名字而後快？

傅陣營表示，在台灣，他們從沒看過新上任的縣市首長，會毀棄卸任者建設，如果橋梁等建物有落款，是否也要刨除姓名？更何況只是代理「過渡期」縣長，有必要這麼勞民傷財、大費周章處置？這分明是政治、選舉考量嘛！

(中時 )