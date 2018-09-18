吳子嘉：朱國榮等掏空逾億元 呼籲北檢徹查

2018年09月18日 14:39 中時 朱真楷

國寶集團總裁朱國榮，先前才因龍邦炒股案遭判刑15年，如今，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，朱國榮又遭人指控涉嫌在民國95至105年間，利用詐術以低價取得多筆位在北市精華地段的土地後，先是一連3次透過親友間轉售，再將土地轉售國寶集團母公司福座開發，最後出脫給龍邦國際，形同涉嫌假交易、真過戶、製造堆高價格、掏空公司，獲利破億，檢調恐怕不能再視而不見。

吳子嘉指出，《美麗島電子報》近期接獲一封陳情投訴信函，才赫然發現朱國榮恐怕是大小通殺的禿鷹，嚴重威脅金融秩序。儘管，整起陳情案有部分牽涉個人土地開發，與公眾利益不盡然有直接相關，但經深入追查，確認其中確實牽扯出涉嫌掏空公司的重大犯行。

針對案情，吳子嘉說，一位現年75歲的李金釵在民國68年時，因為養父李泉過世，遂繼承了養父四塊位於台北市萬華區、總坪數122.06坪的土地（地號為臺北市萬華區莒光段四小段60-3、60-5、60-6持份均為1/2及60-11持份：全）。

由於李金釵在萬華區所持有的莒光段四小段土地，與周圍比鄰土地，數十年來上頭大多為違法的低矮平房。因此，在民國92年間，同樣在莒光段四小段內持有土地的李金釵表弟劉柏良（地號為臺北市萬華區莒光段四小段60-4、60-7各1/2土地），為促成都市更新，整合周邊土地開發成現代化住宅，因而找上第三人劉壬甲，雙方協議共同合作開發，並由對方提供開發所需要的資金。

他表示，當時，劉壬甲初期投入資金為新台幣900萬元，並將土地設定抵押權，而抵押權金額就是900萬元。吳子嘉說，李金釵的教育程度僅國小畢業，本身又長年在歌仔戲團工作，對於土地開發整合耕作，實際上可說是「毫無概念」，但由於她所持有的莒光段四小段土地不夠完整，需與劉柏良等周圍近20筆土地共同開發，土地地形才堪為完整。

因此，作為劉柏良表姊的李金釵，儘管本身欠缺知識與能力處理開發案，但在親友關係的信任下，遂將開發相關事宜都交由表弟劉柏良全權處理。

吳子嘉說，到了民國95年，擔任恆輝資產管理公司實際負責人的朱國榮（掛名總經理），在得知此開發案後，遂親自與劉柏良洽商，盼能促成合作。而依據劉柏良所做的紀錄顯示，他與朱國榮會面次數至少有8次。

由於在此之前，劉柏良已先在民國92年間與劉壬甲簽訂合作契約，且劉壬甲還為此支付了900萬元資金。 因此，當朱國榮得知此事後，為取代劉壬甲擔任開發商，遂找來劉柏良、劉壬甲共同協商，朱國榮除了承諾只要劉壬甲配合塗銷抵押權，不僅願意支付對方最初投入的900萬元，還同意額外支付600萬元的退場補償金（總計1500萬），因而取得劉壬甲信任，同意退出。

三方在取得共識後，遂於民國95年9月25日由劉柏良與恆輝資產管理公司的法定代理人李勁節共同簽署「土地合作開發協議書」。沒想到，原先過程堪稱平順的土地開發，卻從這一天起開始變調。

吳子嘉說，在民國95年9月25日簽訂「土地合作開發協議書」後，劉壬甲就在9月28日將塗銷抵押權所需的文件，交由劉柏良轉交給恆輝公司。結果，當抵押權被塗銷後，朱國榮卻遲遲未依照約定支付1500萬給劉壬甲；當時，作為中間人的劉柏良，幾度致電嘗試聯繫朱國榮，結果卻始終未能聯繫上本人。

吳子嘉表示，直到10月3日，劉柏良、劉壬甲直接前往恆輝公司，仍依舊未能找到朱國榮，而是由恆輝公司執行長黃銘豐代為出面接洽。當時，黃銘豐承諾願意先支付2筆款項，其中一筆為「土地合作開發協議書」所載明的「支付李金釵土地信託費用」250萬；第二筆則是塗銷抵押權的900萬，但前提是劉柏良必須「明天再來簽2份文件」。

由於劉壬甲的土地抵押權遭塗銷，卻遲遲未能拿到1500萬，加上朱國榮避不見面，使得扮演中間人角色的劉柏良承受極大壓力。

因此，當恆輝公司執行長黃銘豐同意支付250萬、900萬這兩筆錢後，劉柏良遂在隔天（10月4日）再次前往恆輝公司，簽署對方要求的「補增契約書」及「同意書」這2份文件，並指明將其中的1100萬直接轉至劉壬甲的戶頭，以解燃眉之急；至於剩餘的400萬差額，劉柏良情急下選擇自行與親戚商借400萬，以代替朱國榮填補缺口。

而在劉柏良簽署完「2份文件」後，當天（10月4日）恆輝公司就由一位自稱是朱國榮金主的張孝明，將1100萬匯款至劉壬甲的帳戶。

吳子嘉指出，在解決劉壬甲的退場問題後，劉柏良開始依照與恆輝公司簽訂的「土地合作開發協議書」內容，除了積極協助收購周圍的畸零地，以利後續土地整合；同時也花了7至8個月的時間，代替李金釵以地主名義排除地上物的拆除，包括原先坐落在土地上的北市警察局刑事鑑識中心舊辦公廳舍，也與北市警察局完成確認拆除的行政流程。

未料，到了民國96年11月間，劉柏良意外發現李金釵所持有的四塊土地，本應依照「土地合作開發協議書」信託第三人，結果卻遭朱國榮等人在未經劉柏良、李金釵同意下，已於民國96年5月28日，過戶給朱國榮金主張孝明的哥哥「張輝明」。

問題是，依照「土地合作開發協議書」內容，恆輝公司是負責出資申購、整合土地款項，其中清楚載明有一筆250萬元，是用以「支付李金釵土地信託費用」，合約中完全沒有提及買賣李金釵的土地。

因此，事後劉柏良、李金釵一狀控告恆輝公司實際負責人朱國榮、恆輝公司法定代理人李勁節、恆輝公司執行長黃銘豐、朱國榮金主張孝明、恆輝公司法務李政剛等人，涉嫌犯下背信、偽造文書等罪嫌。

依據士林地檢署偵查內容顯示，朱國榮辯稱，他知道有協議，但不曉得詳細內容，「本案跟我無關」；李勁節辯稱，此案過戶程序都是交代恆輝公司的法務李政剛辦理，但因劉柏良沒有整合完畢，才終止合約；黃銘峰辯稱，本案是要購買土地，從頭到尾根本就沒有信託的問題；李政剛辯稱，一開始公司只是就是以買賣跟劉柏良討論，在合約第四條也記載，買賣條件是要支付李金釵250萬現金。

但攤開李政剛所指的「土地合作開發協議書」，第四條紀載的內容明明是「4筆土地『信託移轉』至甲方指定之人」、「250萬元部分：支付李金釵土地信託費用」，完全沒有李政剛所稱「買賣條件是要支付李金釵250萬現金」。

對此，李政剛在偵查庭中辯稱，「協議書內容都是劉柏良擬的，我們談論的時候都是講買賣，我們沒有注意到第一期劉柏良是寫『信託移轉給甲方指定之人』，我當時疏忽沒有注意到土地合作開發協議書寫『信託移轉』。」言下之意，就是藉此強調土地是買斷，而非信託。

吳子嘉強調，姑且不談劉柏良、李金釵的土地是否遭朱國榮等人涉嫌以詐術取得不談，這塊土地事後竟在朱國榮親友、相關公司間轉了5次手，顯然有涉嫌掏空自家公司的問題。

他說，首先，依照「土地合作開發協議書」內容，恆輝公司確實不是沒有理由可以處分李金釵的土地，但前提必須是，依照合約第三條規定，劉柏良要負責在合約生效日起一年內，完成階段土地取得、整合；另需處理侵占戶搬遷等事宜。若約定期限內無法完成，則開發基地就任由恆輝公司處分，李金釵也同意放棄所有權利。

以該合約簽訂日期為民國95年9月25日來看，恆輝公司若要處分李金釵土地，至少得等一年後，也就是96年9月25日後才能依約處分。

但吳子嘉說，問題來了，從民國96年5月後，這筆土地竟然在朱國榮親友與相關公司間，一連轉了5次手。分別如下：

1、第一次轉手：在民國96年5月28日，合約簽訂尚未滿一年，恆輝公司卻已先將地號60-3、60-5、60-6三筆土地以買賣原因移轉給朱國榮金主張孝明，並在同年9月29日將第四筆土地60-11以買賣原因移轉給張孝明。

依張孝明在民國99年於臺北市調處所做的證詞，當時他是以二、三千萬價格買下。

2、第二次轉手：在民國96年11月20日，朱國榮金主張孝明又將這4筆土地，以買賣原因移轉給恆輝公司執行長黃銘豐的妻子陳麗華。

根據士林地檢署偵查內容顯示，陳麗華是在民國96年11月12日，以5964萬的價格向張孝明購得土地。

3、第三次轉手：在民國96年12月17日，恆輝公司執行長黃銘豐的妻子陳麗華，又再將這4筆土地以買賣原因，移轉給朱國榮的前妻劉慶珠。

根據士林地檢署偵查內容顯示，劉慶珠是在民國96年11月13日匯款新台幣825萬給陳麗華；並在民國98年11月27日，自香港恆生銀行轉帳750萬港幣給陳麗華，作為購地款項。

啟人疑竇的是，劉慶珠在民國96年11月13日匯825萬給陳麗華的前一天，也就是民國96年11月12日，陳麗華才剛以5964萬的價格向張孝明購得土地，等於這4筆土地在短短一天內就被交易2次，原因為何呢？

4、第四次轉手：到了民國104年3月20日，朱國榮的前妻劉慶珠，再將這4筆土地以買賣原因移轉給由劉慶珠自己擔任「董事」的福座開發公司。特別的是，擔任國寶集團總裁的朱國榮，其國寶集團的母公司其實就是「福座開發」。

5、第五次轉手：接著在民國105年12月7日，福座開發公司又將這4筆土地，以買賣原因移轉給龍邦國際興業公司。特別的是，龍邦國際的大股東，其實就是國寶集團總裁朱國榮。而根據105年經濟部商業司資料顯示，負責第一次轉手的朱國榮金主張孝明，其實也曾是龍邦國際的董事。

吳子嘉說，大家一定都很好奇，這4塊土地，從最初恆輝公司法務李政剛在士林地檢署所稱的「以新台幣250萬購買」後，歷經5次轉手，最後龍邦國際是以多少錢購得這4塊土地呢？

他說，答案揭曉，龍邦國際購買60-3地號土地(1/2持份)的金額，為2039萬3千元；購買60-5(1/2持份)地號土地的金額，為1431萬7千5百元；購買60-6地號土地(1/2持份)的金額，為818萬6千元；購買60-11地號土地的金額，為1億1370萬。經加總，其總金額高達1億5千659萬6千5百元，獲利驚人。

從這段過程來看，這是否為假交易、真過戶，製造堆高價格、便利掏空公司呢？

吳子嘉表示，近年來，台灣房地產飆漲眾所皆知，循合法管道投資牟利天經地義，但如果土地的取得，是透過爭議程序獲取，事後連串作為，不僅造成當事人一輩子無法抹滅的傷痛，恐怕更可能會嚴重影響金融秩序。面對這起事件，檢調是該起身徹查，毫無迴避的空間了。

吳子嘉補充說，他於2018年9月11日函詢「朱國榮先生」、「龍邦國際興業股份有限公司」以及「福座開發股份有限公司」，但截至刊登前均未表達反對意見。

(中時 )