蔡武宏北上聲援黄士修 一起拼公投！

圖片來源：高雄市議員候選人蔡武宏 提供

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中時電子報
綜合報導

「以核養綠」公投提案人黃士修以絕食抗議中選會不公，高雄市議員候選人蔡武宏特地拋開所有拜票行程，北上聲援黃士修並希望他能保重身體，蔡武宏強調，雖然他不認識黃士修，但為其堅持理想絕不退縮的勇氣所感動，到場聲援只是一小步，未來會與黃士修在堅持民主價值的道路上一起努力，蔡武宏也呼籲中選會，能夠依法行政，公正、公平的行使該有的職權，別讓憾事發生。

看到蔡武宏從高雄北上聲援，黃士修顯得相當開心，還特地跟武宏聊了一下，他強調雖然他只是個小角色，但堅持民主程序不容破壞的理念絕不退縮，他還特別強調，除非中選會收件，否則他會堅持到自己倒下去那一刻。

對於黃士修堅持理念及捍衛民主價值的努力，蔡武宏表示，上個月他也剛完成國民黨3項公投近8千份連署書，其中還包括101歲人瑞嚴永發老爺爺親筆填寫連署書，深深體會每位連署人的企盼。他也質疑，人民的訴求透過正式程序提出，中選會憑什麼不信、為何要刁難？如果說之前張天欽的促轉會是「東廠」，那麼現在的中選會不就是另一個看掌權主子眼色辦事的「西廠」嗎?有這樣的政府機關，台灣還談什麼民主？進步？

蔡武宏說，歷經一百多個小時，中選會相關人員沒有一人前往關心，面對如此冷血的單位，武宏認為：如果中選會再置之不理，那麼當黃士修倒下的那一刻，也就是中選會主委陳英鈐必須下台的時候！他除了到場聲援外，未來也將與黃士修在捍衛民主價值及公投的路上相互打氣、一起前進。

(中時電子報)

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