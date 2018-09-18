促轉會發言人楊翠發長文反擊 網友總結：東廠不能倒

魏揚羈押庭 母親楊翠北檢等待。(報系資料照)

友善列印
中時電子報

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波，閃辭止血，12日已請辭獲准。張天欽辭職後，原本兼任的促轉會發言人一職，由促轉會委員楊翠接任。楊翠昨在臉書發表長文《我們不會輕言放棄》痛罵藍營，網友總結楊翠文中意思「東廠不能倒」、「抹黑對手不會放棄」!

促轉會發言人楊翠昨在臉書發表長文《我們不會輕言放棄》痛罵藍營，「今天，國民黨10名立委，到促轉會侵門踏戶，大貼封條、嚴辭辱罵，說促轉會打擊異己，滿手沾染鮮血。一個過去手染無數鮮血的政黨，竟然可以如此狂言，指控別人手染鮮血。但促轉會手上究竟染了『誰』的鮮血，他們真的杜撰得出來嗎？」

楊翠並為張天欽的「打侯論」辯護，她說「我困惑的是，所有的輿論都刻意迴避這個問題：這個會議是否已成委員會的正式決議？做為發言人，沒有記者問過我這個問題。但我可以清楚地告訴大家，在促轉會的最高決議層級委員會中，從未有人提出『打侯論』，當然更沒有任何討論與決議。」

PTT鄉民看完楊翠所發的長文總結「東廠不能關 薪水繼續領」、「東廠不會輕言放棄~~~ 」、「皇上還在 東廠就不能解散」、「東廠會幹到底的 」、「東廠不能倒！！！」、「抹黑對手不會放棄」、「為了受難家屬(X)，酬庸親屬(O) 」、「報仇不能放棄」、「翻譯：這個不操作很可惜」、「薪水 不容放棄」、「假轉型 真東廠 薪水領好領滿」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

蔡武宏北上聲援黄士修 一起拼公… 《大政治大爆卦─無色覺醒》大阪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。