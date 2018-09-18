促轉會發言人楊翠發長文反擊 網友總結：東廠不能倒

2018年09月18日 14:27 中時電子報 邱文秀

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波，閃辭止血，12日已請辭獲准。張天欽辭職後，原本兼任的促轉會發言人一職，由促轉會委員楊翠接任。楊翠昨在臉書發表長文《我們不會輕言放棄》痛罵藍營，網友總結楊翠文中意思「東廠不能倒」、「抹黑對手不會放棄」!

促轉會發言人楊翠昨在臉書發表長文《我們不會輕言放棄》痛罵藍營，「今天，國民黨10名立委，到促轉會侵門踏戶，大貼封條、嚴辭辱罵，說促轉會打擊異己，滿手沾染鮮血。一個過去手染無數鮮血的政黨，竟然可以如此狂言，指控別人手染鮮血。但促轉會手上究竟染了『誰』的鮮血，他們真的杜撰得出來嗎？」

楊翠並為張天欽的「打侯論」辯護，她說「我困惑的是，所有的輿論都刻意迴避這個問題：這個會議是否已成委員會的正式決議？做為發言人，沒有記者問過我這個問題。但我可以清楚地告訴大家，在促轉會的最高決議層級委員會中，從未有人提出『打侯論』，當然更沒有任何討論與決議。」

PTT鄉民看完楊翠所發的長文總結「東廠不能關 薪水繼續領」、「東廠不會輕言放棄~~~ 」、「皇上還在 東廠就不能解散」、「東廠會幹到底的 」、「東廠不能倒！！！」、「抹黑對手不會放棄」、「為了受難家屬(X)，酬庸親屬(O) 」、「報仇不能放棄」、「翻譯：這個不操作很可惜」、「薪水 不容放棄」、「假轉型 真東廠 薪水領好領滿」。

(中時電子報)