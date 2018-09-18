文金三會面 外媒：文在寅迎3挑戰

2018年09月18日 14:35 中時電子報 吳映璠

北韓最高領導人金正恩與南韓總統文在寅18日舉行第三度會面，外界關注兩韓峰會能否在朝鮮半島無核化議題上開創新局，不過英國廣播公司（BBC）分析報導指出，美朝關係在川金會後就陷入停滯，文在寅在雙方間扮演相當吃重的潤滑角色，此次文金會更面臨三大挑戰，包括讓北韓在去核議題上作出更大讓步、促進美朝重啟對話，以及協助草擬不損及三方利益的會談宣言。

文金三會登場，南韓總統文在寅與夫人金正淑18日飛抵平壤，北韓最高領導人金正恩與夫人李雪主親自迎接，並以高規格待遇隆重歡迎。（美聯社）

南韓總統文在寅及夫人金正淑今日上午搭乘專機飛抵平壤，北韓最高領導人金正恩偕同夫人李雪主親自迎接，並給予高規格待遇以示歡迎，不過BBC在分析報導中指出，文在寅此次北韓行備受期待外也充滿挑戰。

首先，美國總統川普與金正恩在新加坡世紀會面之後，雙邊關係就陷入停滯，主因在於外界對於金正恩「朝鮮半島無核化」的說法抱持高度懷疑，BBC指出，文在寅必須設法說服北韓在無核化進程中釋出更具體的作法，如此一來或可重燃南韓民眾對文在寅的信心，挽救他在國內持續下滑的支持率，另一方面也可以把美朝對談的壓力重新倒向美國。

第二，儘管川普曾公開讚賞金正恩沒有在國慶大典上大秀導彈肌肉，不過外界都知道川普團隊私底下仍對金正恩的無核化一說感到質疑，澳洲格里菲斯研究所（Griffith Asia Institute）學者阿布拉哈米恩（Andray Abrahamian）認為美國政府表裡不一，未來對北韓的態度也可能出現轉變，而平壤肯定也知道這點，文在寅必須趕快讓雙方重啟對話，據信文在寅在9月底的聯合國大會上將設法與川普會面。

第三，文金今年4月簽署的板門店宣言上指出，將在今年結束戰爭狀態，並將持續推進停戰、和平機制，促成南韓、北韓、美國、甚至包含中國在內的四方會談，不過BBC認為美朝展開協商的立基點相當分歧，白宮方面希望北韓先達成棄核目標，平壤方面則可能要求美軍撤出南韓，華府智庫「新美國安全中心」（the Center for a New American Security）研究員金杜妍（Duyeon Kim）認為，文在寅或可在此次會談中協助草擬一個具有象徵意義但又不影響任何一方利益的宣言出來。

不過阿布拉哈米恩也表示除了去核議題，文在寅如果能在其他議題如和平機制建立或是兩韓互信關係上取得進展，也是很不錯的成果。

(中時電子報)