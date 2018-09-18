台北市長選舉團隊鬧不合 最能掌握人和的候選人竟是他？

2018年09月18日 14:30 中時電子報 綜合報導

台北市長選戰激烈，然而，候選人之一的李錫錕團隊卻在此時爆出離職潮！李錫錕過去曾因財務問題與團隊鬧不和，導致粉絲專頁被關閉，而最近李錫錕的競選總幹事王振軒也以健康因素為由離職，與王振軒一起進入競選團隊的11名成員也一起離開。

對此，丁守中辦公室發言人楊植斗則表示，台北市主要的候選人中，丁守中最有協調團隊的能力，最近的民調也和柯文哲差距不大，將來對丁守中領導市府有相當的信心，會繼續加油。

楊植斗認為，選舉期間，內部炮火難免，但一走出家門，炮口就要一致對外，這也考驗候選人本身對核心幕僚的協調能力，然而目前檯面上的候選人，在這方面都不如丁守中。

楊植斗舉例，三年多來柯文哲的核心幕僚一個個掛冠求去，而過去被柯所重用的姚立民、簡余晏更成了「柯黑」，常常在節目上批柯，顯示柯文哲領導能力出了大問題。同時，姚文智陣營也曾以選務交接的理由把臉書給關閉，接著把過去的舊貼文有如黑歷史一般的全刪光，不免讓人懷疑，競選團隊出了什麼狀況？

最新的民調也顯示，將近20%的中間選民還沒有決定投票的人選，楊植斗認為到最後，候選人的人格特質以及政策表述，將會是這些中間選民投票的重要依據。「至少天時、地利、人和這三點，丁守中團隊內的人和比其他陣營好太多了，會再繼續加油，讓丁候選人能用市政上的專業來說服選民。」

(中時電子報)