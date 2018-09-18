軍機外洩？武器研發權威退役 挖軍武人才跳槽民間

2015年12月10日，軍備局205廠研發設計室主任馬樹榮上校率領研發團隊，導入槍族與模組化概念，有效滿足部隊作戰實需。（臉書《國防部發言人》粉絲專頁/軍聞社記者林敬傑攝）

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中時電子報

有「國造槍械權威」之稱的馬樹榮中校，去年8月才從國防部軍備局205兵工廠研發室主任退役，就轉任民間輕兵器公司，並挖角國軍武器研發人才，更敏感的是，該公司在大陸也有設廠，台灣武器機密恐有外洩之嫌。

YouTube上有一段由「中國之翼影片庫」上傳的《205廠菁英轉換新職場》影片，發佈日期為2018年7月16日。片中有一名身穿藍色Polo衫的男子，在鏡頭前侃侃而談塑膠彈匣研發和生產，還一一介紹台灣首家民營槍械零件工廠的生產流程和機具，他就是馬樹榮中校。

馬樹榮中校是國軍武器研發權威，在國防部網站還找得到軍聞社專訪馬樹榮的新聞稿，暢談以T65戰鬥步槍為主體進行創新研改，打造現役部隊使用的T91戰鬥步槍，以及下一代的XT系列槍枝。

然而他去年退伍後，立刻轉任力朋公司。有校級軍官向《鏡週刊》爆料，馬樹榮擔任力朋研發長，負責台灣部門研發，同廠退役的李德華和王昌吉2名資深一等士官長也相繼入列，他們服役期間分別負責205廠的研發和品保業務，在專業領域上至少有3、40年的實務資歷。

該名軍官透露，他也曾是被網羅的對象，但後來發現力朋經營的觸角廣及對岸，還在上海發展瞄具和步槍腳架加工，「台灣軍工機密恐遭到滲透、移轉。」他只好婉言拒絕到該公司任職。

(中時電子報)

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