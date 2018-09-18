嘉義》涂醒哲嗆黃敏惠陣營做假新聞 把市民當傻瓜

2018年09月18日 15:32 中時 呂妍庭

嘉義市長涂醒哲今親上火線，駁斥黃敏惠競選總部資訊不實，做假新聞。（呂妍庭攝）

嘉義市長涂醒哲在現場還不斷與幕僚檢視數據。（呂妍庭攝）

國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠現每天在基層拜票。（呂妍庭翻攝）

國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠日前與高雄市長參選人韓國瑜開直播。（呂妍庭翻攝）

國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠競選總部日前發出新聞稿，指市長涂醒哲把剝市民的皮當政績，讓市民情何以堪？並指嘉市有稅收項目減少，市府挖東牆補西牆，補得滿嗎？逼得市長涂醒哲今18日親上火線反駁，除羅列相關數據駁斥黃敏惠競選總部說法是假新聞，把市民當傻瓜，批對方用情緒性字眼包裝，作法不負責任，反嗆數字會說法，既然要檢視，接下來就會拿他3年多政績和黃敏惠9年政績來比較，「大家拭目以待」。

黃敏惠陣營日前發新聞稿，指近年嘉市稅收增加，主要是因為調高房屋課稅評定價格及土地公告地價，造成市民應繳納的房屋稅及地價稅的金額隨之增加，另市府財稅局8月3日發布的稅收績效評比資料，106年嘉義市土地增值稅大幅成長2億8685萬元，是黃敏惠任內積極推動各項建設，「前人種樹，後人乘涼」。

另嘉市103年地價稅收7億1765萬元，105年達8億1502萬元，增加9837萬元，推估106年與103年地價稅稅收至少增加1億元以上，增值稅與地價稅合計就增加約3億8千多萬元，涂醒哲說他每年平均稅收比黃敏惠多2億5000多萬元，顯示其他稅收確實減少，「涂市長請說明清楚！」。

涂醒哲今率財政稅務局長林建宏、地政處長饒嘉博和建設處長李國榮出面說明，「要我說清楚，我就一次講清楚」，指黃敏惠陣營用情緒化的用語，「比媒體還厲害」，尤其幕僚不認真，數字亂用，嘩眾取寵，「如果是我早Fire掉了」，指現在流行假新聞，「自己製造更不好」。

林建宏一一針對土地增值稅、房屋稅和地價稅加以說明，指土地增值稅會增加是因為湖子內區段徵收提前一年半配地，另土房屋課稅105年不動產評價委員會決議分3年調整房屋標準單價，且只適用105年7月1日後新增改建房屋，等於適用新標準單價的新建房屋僅998件，應稅舊屋10萬2000件並不適用，還因每年折舊1％，減少690萬元。地價稅也只有就發展性較高的湖子內地區作調幅，其餘地區僅些微調整。

涂醒哲強調民進黨執政，他經常去台北看部會首長，也替嘉市爭取很多經費，未來嘉市經濟建設會大大增加，反指黃敏惠陣營資訊不實，抹殺相關局處的努力，「現在是在作文比賽嗎？」，強調數字會說話，他會把每筆帳算得清清楚楚，也會拿自己3年政績和黃敏惠9年來比較。

(中時 )