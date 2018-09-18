嘉義》涂醒哲嗆黃敏惠陣營做假新聞 把市民當傻瓜

國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠競選總部日前發出新聞稿，指市長涂醒哲把剝市民的皮當政績，讓市民情何以堪？並指嘉市有稅收項目減少，市府挖東牆補西牆，補得滿嗎？逼得市長涂醒哲今18日親上火線反駁，除羅列相關數據駁斥黃敏惠競選總部說法是假新聞，把市民當傻瓜，批對方用情緒性字眼包裝，作法不負責任，反嗆數字會說法，既然要檢視，接下來就會拿他3年多政績和黃敏惠9年政績來比較，「大家拭目以待」。
黃敏惠陣營日前發新聞稿，指近年嘉市稅收增加，主要是因為調高房屋課稅評定價格及土地公告地價，造成市民應繳納的房屋稅及地價稅的金額隨之增加，另市府財稅局8月3日發布的稅收績效評比資料，106年嘉義市土地增值稅大幅成長2億8685萬元，是黃敏惠任內積極推動各項建設，「前人種樹，後人乘涼」。
另嘉市103年地價稅收7億1765萬元，105年達8億1502萬元，增加9837萬元，推估106年與103年地價稅稅收至少增加1億元以上，增值稅與地價稅合計就增加約3億8千多萬元，涂醒哲說他每年平均稅收比黃敏惠多2億5000多萬元，顯示其他稅收確實減少，「涂市長請說明清楚！」。
涂醒哲今率財政稅務局長林建宏、地政處長饒嘉博和建設處長李國榮出面說明，「要我說清楚，我就一次講清楚」，指黃敏惠陣營用情緒化的用語，「比媒體還厲害」，尤其幕僚不認真，數字亂用，嘩眾取寵，「如果是我早Fire掉了」，指現在流行假新聞，「自己製造更不好」。
林建宏一一針對土地增值稅、房屋稅和地價稅加以說明，指土地增值稅會增加是因為湖子內區段徵收提前一年半配地，另土房屋課稅105年不動產評價委員會決議分3年調整房屋標準單價，且只適用105年7月1日後新增改建房屋，等於適用新標準單價的新建房屋僅998件，應稅舊屋10萬2000件並不適用，還因每年折舊1％，減少690萬元。地價稅也只有就發展性較高的湖子內地區作調幅，其餘地區僅些微調整。
涂醒哲強調民進黨執政，他經常去台北看部會首長，也替嘉市爭取很多經費，未來嘉市經濟建設會大大增加，反指黃敏惠陣營資訊不實，抹殺相關局處的努力，「現在是在作文比賽嗎？」，強調數字會說話，他會把每筆帳算得清清楚楚，也會拿自己3年政績和黃敏惠9年來比較。
(中時 )