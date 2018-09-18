C羅終於在義甲進球 下一站歐冠

2018年09月18日 14:36 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在俄羅斯世足賽後，轉會到義甲豪門尤文圖斯。經過新球季頭3場熄火，C羅周日對薩索羅之戰終於破門，而且一進就是兩球，讓他直呼「好開心」。

C.羅納多在第65分鐘攻入第2球。（美聯社）

「我真的很想進球，所以我很高興！」C羅賽後表示，「我有點緊張，但這很正常，最重要的是我們贏球。我很努力訓練，隊友也很幫忙我適應這個聯賽。」

C羅花了尤文1億歐元轉會費，但開季頭3輪都未貢獻進球。周日主場對薩索羅之戰，第50分鐘尤文開出右側角球，薩索羅後衛法拉利（Gianmarco Ferrari）嘗試頭槌解圍卻頂中門柱，被小禁區內的Ｃ羅輕鬆補射破網。

興奮的Ｃ羅衝到角旗桿旁，做出招牌的慶祝動作。儘管義甲生涯首顆進球運氣成分居多，15分鐘後C羅就證明了他的真本事，在左側禁區起左腳低射，漂亮打進球門右下角，助「斑馬軍團」以2比1勝出。

「其實他前3場就很接近進球了，今天有幾個機會還急了些，看起來他真的非常想要進球。」尤文教頭阿列格里（Massimiliano Allegri）說：「最後第1顆進球是門柱幫了點忙，第2球就非常漂亮，我替他開心。」

C羅的梅開二度，幫助尤文拉出義甲開季4連勝，本周戰線轉移到歐冠聯賽，將於台灣時間周四凌晨作客西甲的瓦倫西亞。C羅曾經拿過5座歐冠冠軍，包括最近5年助皇家馬德里3度奪冠，被尤文寄予厚望。

「這是我最喜歡的賽事，希望我們也能有些幸運。我們所在的小組並不好踢，但我已經等不及了。」C羅說。

(中時電子報)