中選會拒以核養綠公投 李來希罵翻籲：馬英九帶頭絕食

2018年09月18日 14:46 中時電子報 戴安瑋

前總統馬英九（右）18日前往中選會外探視絕食抗議的「以核養綠」公投領銜人黃士修（左）。（姚志平攝）

「以核養綠」公投領銜人黃士修絕食抗議中選會拒收補送連署書至今超過110小時，中選會今確定拒收件，全國公務人員協會理事長李來希表示，支持以核養綠的前總統馬英九，應該帶頭出來絕食，當絕食抗議的主角換人，中選會敢拒收嗎？

李來希在臉書上直播表示，執政黨是一個狼性的政權，既無同理心也無惻隱之心，當人民意見與之相反時，是不會在乎你的死活的。軍公教在一年半前的冬天為了不當年金改革抗議，發動接續絕食，除了國民黨來關心，直到有人倒下送醫，也不見執政黨有一隻貓或一隻狗來。

他認為，絕食是一個極端手段，是抱著必死的決心去做的事，可是議題的選擇很重要，主角也很重要。今天若換個主角，坐在中選會門口絕食的人是曾經擔任過中華民國八年元首以及擔任過台北市長的馬英九，結果會如何？或如果是曾任國民黨前任主席的洪秀柱，或現任主席吳敦義坐著絕食，結果又當如何？「如果今天馬英九去絕食，我陪他，我保證陪他」而且馬英九一旦坐下去，保證風起雲湧，態勢一定不同，如果沒有這種等級的人出來絕食，保證這個政府是不會鳥你的。

他記得林義雄當年的反核絕食，民進黨所有重量級人物紛紛前去探視，還利用民粹氛圍發動佔領台北忠孝西路，造成交通癱瘓，這就是議題成功帶動意識型態衝突，也是絕食主角在反對黨中具舉足輕重地位，所以讓馬英九在當時做出政策上封存核四的決定。

李來希認為，以核養綠議題的意識型態不足，本質上是停止核能，只是手段溫和，利用現有核能設施的繼續服役，最後達到綠能推動的結果。這是經濟性的考量，意識型態的激烈性不夠，成功的機會也不太高。

絕食不易成功，除了議題的選擇，抗爭對象的狠勁也是重點，溫良恭儉讓的綿羊要如何與狼共舞？主角就入須要帶種還要有份量，因此李來希懇切建議馬英九或吳敦義等國民黨重量級人物出來絕食，與其到現場支持黃士修，不如就坐下來絕食，相信會有好幾萬人跟進，中選會也就不敢不收。

(中時電子報)