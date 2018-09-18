石牌測站37.4℃ 秋老虎持續到周末

2018年09月18日 14:54 中時 廖德修

昨（17）日氣象局台北測站出現37.8℃高溫，是121年 來9月次高溫，今天最高溫出現在台北市石牌，達到37.4℃，然後是桃園市桃園區與新北市三峽的37℃，以及新北市五股36.5℃，台北市士林36℃，新北市八里35.7℃。前11名高溫中新北、台北市各佔5處，可見雙北是典型的熱區。

氣象局預報員吳依帆表示，今起一直到周五（21日）太平洋高壓都很強大，不過周六晚上東北風和鋒面南下，北部開始轉涼有雨，周日與下周一（24日）中秋節受影響最明顯。也就是說，民眾可能得面對無月可賞的冏境，要碰運氣。

天氣風險公司提醒民眾，這幾天的大氣環境並沒有太大改變，依舊要多注意這種凶猛的「秋老虎」天氣。由於體感很不舒服，也是容易中暑的天氣型態，戶外工作者尤須留意，尤其最近都是藍天白雲，務必防曬防中暑。

氣象局說，這種炎熱天氣型態可能持續到周六，大台北每天都有機會飆到37℃，甚至38℃。今天發布的高溫預警是在新北市、台北市、桃園市，都屬於黃色燈號。

氣象達人彭啟明分析，入秋後還會這樣熱，是因太平洋高壓盤據在台灣上空，預估周六、周日東北風南下，會帶來較涼的空氣及一波鋒面雲系，對台灣產生影響的時間點就在下周日、一，也就是中秋節連假期間，民眾如果期待賞月烤肉，屆時可能會有些掃興。

至於還會不會有第24號颱風形成？氣象專家吳德榮在個人專欄表示，歐洲模式及美國GFS模式模擬結果都顯示，周五至下周日期間，菲律賓東方與關島之間的海面有熱帶擾動發展值得注意，但還要進一步觀察，目前還言之過早。

(中時 )