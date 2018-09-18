《時來運轉》單場暨場中投注 MLB外卡爭奪場場關鍵

釀酒人外野手葉利奇(右)對戰紅人繳出罕見的完全打擊。(美聯社)

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(9月18日~9月24日)

1.「網球-WTA東京巡迴賽」：適時提供單場及場中投注。

WTA東京巡迴賽將在本週開打，台灣運彩適時提供單場及場中投注。

2.「世籃資格賽」：提供1場單場投注。

世界籃球錦標賽亞洲區第2輪，9/18(二)土耳其對斯洛維尼亞單場投注，亞洲區強權對決爭奪戰持續進行中。

3.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

外卡爭奪戰呈現白熱化的狀態，美聯呈現紐約洋基與奧克蘭運動家纏鬥、國聯呈現密爾瓦基釀酒人、聖路易紅雀以及洛杉磯道奇彼此糾纏。洋基本週將對上同區第1名的波士頓紅襪3連戰，最近2連敗的洋基與紅襪對戰，能否取得優勢，有助外卡爭奪，台灣運彩提供單場或場中投注。

4.「日本職棒」：提供7場單場或場中投注。

例行賽僅剩下10多場賽事，除了央聯的2-6名呈現集團混戰，最終由誰奪勝進入季後賽仍是未定之天。

本週央聯賽事鎖定：9/19(三)讀賣巨人對橫濱海灣之星、9/22(六)讀賣巨人對養樂多燕子以及9/23(日)阪神虎對讀賣巨人。

5.「足球」：提供35場單場或場中投注。

亞冠、歐冠、亞足聯、歐聯足等足球聯賽本週火力全開，共13場賽事於周間舉行；週日則有義甲、德甲、英超等6場職業聯賽，台灣運彩提供單場或場中投注，週日足球日，千萬別錯過。

(中時電子報)

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