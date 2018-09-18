北市民俗訪問團年編800萬預算 議員爆學童被當馬戲團

2018年09月18日 14:59 中時 張潼

北市民俗訪問團出訪後，我國駐雪梨辦事處事後還發函給外交部、副本給北市府，稱該訪問團演出對僑胞不具吸引力。（張潼攝）

北市議員陳孋輝18日踢爆，日前她隨由北市3所學校學童組成的「民俗訪問團」到澳洲演出，但擁有800多萬預算的訪問團，卻讓小學生每桌菜只吃5菜1湯，有學生餓到另吞了6碗白飯，服裝材質不佳得自己縫補，甚至為了彩排、趕路、演出，每天睡5小時，根本損害兒童權益。不僅如此，我國駐雪梨辦事處事後還發函給外交部、副本給北市府，稱該訪問團演出對僑胞不具吸引力。

陳孋輝將出訪狀況在教育委員會說明後，在場藍綠議員都大感訝異，痛批教育局沒有盡到督導責任，要求擇日開專案報告檢討過去3年出訪活動，另明年800萬預算也先暫擱。

台北市民俗訪問團出訪海外已有30年歷史，是全台灣唯一仍到國外演出的民俗訪問團，每年都由教育局徵選出3所學校組成扯鈴、踢毽、跳繩3項目的表演團體。陳孋輝表示，今年她因為不再參選連任，因此受邀與訪問團一起到澳洲演出，看到小朋友將這趟演出「視為畢生光榮」令她相當感動，但是大人對待他們的方式，卻讓她十分心痛，根本是把孩子當馬戲團，甚至比馬戲團的動物還慘。

今年民俗訪問團到澳洲含搭機時間共14天，走訪5個城市，原安排6場演出，搭機返台當天臨時增加1場為7場。陳孋輝痛批，孩子早上6點起床彩排，睡不到5小時，有時到下午才吃一個當地學校提供的三明治，或是吃5菜1湯的中菜，因為吃不飽，得拚命吞白飯，有的孩子吞了6碗，直到最後才加為7菜1湯；團服方面，得標廠商製作的服裝品質不佳，有孩子首日衣服就破了，甚至尺寸過大得自己拿繩子綁褲頭。

努力演出、不畏疲倦與傷勢就算了，陳孋輝接著出示一份駐雪梨辦事處所發的公文，該單位在訪問團返台後告訴外交部，該訪問團對僑胞而言已不具吸引力，訪問團竟還期待各地僑胞與外管能夠認捐演出場地經費，是不切實際的期待。公文中還批訪問團人員對表演場地資訊很陌生，一心想以登台方式演出，卻不願體恤外館接洽場地的艱難，頻抱怨場地不好、受限，讓場面很尷尬。

聽聞陳的爆料後，在場藍綠議員紛紛直呼不能接受。民進黨議員許淑華直言兒童權益不能如此剝奪，雖今年是由吳興國小承辦訪問團業務，但教育局也參與事前會議，難道沒有對規畫不佳之處提出意見嗎？教育委員會召委、國民黨議員陳重文也裁示，教育局至少要把過去3年的資料準備好再開一次專案報告，下個年度明道國小承辦的800萬預算也先暫擱。

教育局體衛科長黃國忠則說明，未來會將場次控制在6場內，避免學生太辛苦，也會檢討餐食、服裝品質不佳；至於我國外館發函的內容，據他了解，在地僑胞與學校對演出反應都很正面，應是有不同的見解。

(中時 )