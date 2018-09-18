長榮航直營長汎旅運 中壢元化門市開幕

長汎旅運中壢元化門市今（18）日歡慶開幕，長汎旅運董事長吳景明（中）、長榮航空協理王振興（左四）、立榮航空經理謝慶龍（右一）、先啟資訊董事長吳文國（右四）、總經理陳兆麟（右二）、桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪（左三）、長汎旅運副總楊許虎（右三）、副總陳崇銘（左二）、副總王寶明（左一）、副總蔡錦惠（後排右三）等嘉賓共同出席。

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長榮航空（2618）直營旅行社長汎旅運－中壢元化門市在今（18）日舉辦開幕剪綵儀式，是長汎旅運在大桃園地區設立的首間門市。

中壢元化門市位於中壢區元化路上的熱鬧商圈，交通便捷，周圍有SOGO百貨、銀河廣場及威尼斯影城，人潮絡繹不絕。

開幕剪綵儀式由長汎旅運董事長吳景明、副總楊許虎、副總陳崇銘、長榮航空客運營業本部協理王振興、立榮航空經理謝慶龍、先啟資訊董事長吳文國、桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪、興南里里長葉青旺等貴賓共同出席，現場熱鬧非凡。

長汎旅運特別規劃秋冬及雙十連假旅遊行程，邀請民眾趁門市開幕期間搶折扣。

首推「東京輕旅行5日」，細緻品味輕井澤的楓情萬種，優惠價$26,900起（含稅）；或是選擇文化古鎮之旅，「深度上海．烏鎮小旅行4日」，水鄉巡禮漫步外灘、全程無購物，並且安排客製旗袍體驗（自費），優惠價$19,900起（含稅）。

計畫到韓國欣賞紅楓與銀杏，可參考「京畿楓情5日」優惠價$10,488起（含稅），漫步南山公園、三清宮；假期規劃較長的民眾則建議「限量法國8日」優惠價$39,900起（含稅），輕鬆探索浪漫巴黎，還有機會一睹耶誕市集的風采。

長汎旅運指出，即日起至10月31日止，憑開幕活動DM截角至全台門市購買行程，再享長程線1,000元、短程線500元的現金折扣。

(工商 )

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