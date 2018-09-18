永豐金證「用心 豐台灣」公益行go

永豐「用心，豐台灣」胖卡環島公益行上周六(15日)前進南投車埕鐵道文化廣場，200位志工及眷屬，與遊客一起在遊戲中傳達環保理念。

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永豐「用心，豐台灣」胖卡環島公益行上周六（15日）前進南投車埕，在車埕鐵道文化廣場舉行「胖卡奇謀闖關go！」活動。永豐金證全台200位志工及眷屬，攜手遊客守護環境家園珍惜台灣美麗山林，讓環保的種子紮根茁壯。

永豐金證券總經理江偉源表示，永豐「用心，豐台灣」胖卡環島公益自7月啟程以來，展現的活力與正能量吸引愈來愈多的志工加入。

南投的地理位置為台灣的中心點，擁有寶貴豐富的山林資源，永豐金證券全台志工從基隆到屏東會師南投共襄盛舉，志工團及眷屬這次參與人數高達200人，攜手齊心為保護環境愛護地球加油努力。

南投車埕早年因蔗糖、樟腦、木材等輸運交易，加上興建日月潭水力發電計畫導入的人力和物力而盛極一時，早期用於浸泡原木的貯木池，經日月潭國家風景區管理處規劃整修，目前已綠美化成生意盎然的生態池。

永豐胖卡環島選擇到此傳達環保理念別具義意，現場特別規劃輕鬆趣味的闖關遊戲，由志工邀請現場遊客共同參與，宣導資源分類回收、節能減碳以及生態保育等觀念。

「用心‧豐台灣」規劃籌辦約20場公益系列活動，永豐志工團與胖卡車以環境保護、在地關懷2大主題進行環島公益之旅，持續傳遞幸福與歡樂，胖卡車環島已陸續前往台北市、新北市、基隆、新竹、苗栗、花東及南投等地。

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