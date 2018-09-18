勞退保費開放線上繳費 每筆費用最高限200萬

勞保局自9月起將在勞保、勞退繳費單上新增QR-Code，投保單位或勞工個人可直接掃描後線上繳費。圖／本報資料照片

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為因應網路時代，勞保局自9月起將在勞保、勞退繳費單上新增QR-Code，投保單位或勞工個人可直接掃描後線上繳費，也可下載台灣Pay的APP掃描繳費，手續費3元。不過因線上繳費有金額限制，活期帳戶每筆限10萬、晶片金融卡每筆限200萬，受惠對象應會以7.1萬名的個人繳費者為主。

勞動部勞保局表示，從9月起寄發的勞保費及勞工退休金繳款單上，將會新增QR-Code，投保單位與個人可掃描後連至「e-Bill全國繳費網」線上繳費，手續費為3元。另外也可下載台灣Pay的APP掃描繳費，透過台灣Pay掃描的話，繳費者不須再自行填入投保資料，台灣Pay會自行代入繳費資料。

現有繳納勞保、勞退費用的管道包括銀行臨櫃、轉帳、超商、郵局郵政劃撥，各自所佔比例約為50.8％、30.9％、18％、0.04％，其中銀行臨櫃繳費為最大宗，勞保局表示應是因為習慣與零手續費等原因。

勞保局表示「讓網路取代馬路」，未來會多加宣導民眾利用網路線上繳費、節省時間。根據勞保局的資料顯示，投保單位約有55萬個，超過5成是透過臨櫃繳納；個人繳費則包括育嬰留停續保者5萬7692人、資遣續保者1萬1932人、職災續保者1100人，共7萬999人。

不過網路線上繳費有金額限制，活期帳戶繳費每筆限10萬、晶片金融卡繳費每筆限200萬，因此若是規模較大、員工人數多的公司，保費金額較高，可能還是無法使用線上繳費，預估會使用線上繳費的投保者應該會以7.1萬名的個人繳費者，或是約17萬名透過超商繳費的投保者為主。

(中時 )

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