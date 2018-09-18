汽油灑片場驚爆30人燒傷送醫 女星慘遭火焚臉

2018年09月18日 15:21 中時電子報 吳品瑤

馬來西亞賀歲片《大地回春》片場驚爆大規模火焚意外！當時片場聚集數十名演員，正拍攝一幕失火場景，孰料弄假成真，有工作人員持油槍噴灑現場，卻不慎噴到演員群，其中一名演員意外引發了火苗，火勢遂蔓延不可收拾，造成30人輕重傷送醫的失火意外。

賀歲片《大地回春》驚爆失火意外，據《蘋果》報導，當時現場正準備拍失火橋段，起初意外失火火勢並不大，然在一名工作人員朝火堆扔下一些物品後，火勢瞬間變得猛烈，並蔓延至沾了汽油的演員身上，於是工作人員開始要求眾人後退，現場相當混亂。

在受傷人員中，在台灣出生、演出多部金庸電影被封為「女成龍」的60歲女星楊盼盼，額頭、臉頰、下巴及右手燙傷，傷勢看來不輕，另外24歲大馬女星梁祖儀也遭火焚，她事後在IG上傳了病床照報平安，表示自己雙腿燒傷但狀況已得控制，然難掩心情低落「暫時想不到可以寫什麼，心情還在平復中，致所有慰問的朋友，我沒事，燒傷了雙腿，會好的」。

事發後，該片監製林德榮及導演黃罕銘第一時間開了直播解釋狀況，表示已安頓好了所有演員就醫，會給大家一個交代，黃導更哽咽表示：「我們會負起全部的責任」，兩人一同向演員及其家屬道歉，據劇組昨公開的受傷名單，目前有2人住進加護病房、13位留院觀察、15人已出院及1人輕傷未赴院治療，意外規模不小。

(中時電子報)