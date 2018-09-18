黃士修絕食破百小時 中選會「跨時空」回應慘被網打臉

2018年09月18日 15:22 中時電子報 林郁庭

上圖:前總統馬英九今天(18日)上午到探視黃士修。（資料照 姚志平攝）下圖：該網友痛批中選會是連日曆都不會看的機關，如此的關心超沒誠意。（圖/翻攝自核能流言終結者 聊天室 臉書）

「以核養綠」公投領銜人黃士修因補件遭拒，不滿中選會用作弊手段搓掉「以核養綠」公投，讓他當場憤怒絕食以表抗議，至今已持續超過121小時。前總統馬英九今天(18日)上午到探視黃士修，中選會稍晚也派專人前往關心黃士修，並送達函文給他。中選會網站特此發新聞稿，卻被網友抓包出錯，狠酸「連日曆都不會看的機關」。

黃士修持續絕食121小時（算至截稿15時），上午黃士修在收到中選會公文後情緒激動，以虛弱的身體在臉書上直播，強調中選會的公文未引用法律條文，只重申過去的說法，痛批中選會主委陳英鈐拿不出法律條文而拒收補件，是羞辱民主法治，也偏離了民進黨創黨初衷及價值。

今天下午13時27分時，有網友在臉書社團「核能流言終結者 聊天室」分享中選會派專人前往關心黃士修先生的新聞稿，卻赫見其內文日期嚴重出錯，寫道：「中央選舉委員會今（11）日上午派專人前往關心黃士修先生，並送達函文。同時當面向他說明，該會接納社會的多元聲音，也尊重黃士修先生表達政治理念的方法，希望他能保重身體，該會已經聽到他的意見，未來也樂意繼續溝通。」

該網友痛批中選會是連日曆都不會看的機關，如此的關心超沒誠意，狠酸「文官體系敗壞的最好案例，11號人家(指黃士修)還沒絕食，你怎麼派人去關心？連日期都看不懂？難怪最終收件日期一變再變」。

其他網友看了也紛紛補刀酸道，「原來 9/11 函送戶政單位查核的時候就已經想好要用甚麼說詞了嗎？」、「設計對白：我們內部決議今天是11號，所以就是11號，請以核養綠不要違法將今天改成9月18日」、「假新聞要關三天啦」、「到現在也還沒改，我猜晚點會說，我們的資訊人員因為不知道怎麼上下稿，所以已經撤換外包商」、「中選會：為了懷念9/11」。

最後，有網友發現在下午15時30分時，中選會才去將原先標錯誤的11號日期，改為今（18）日。

(中時電子報)