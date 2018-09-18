喜迎花博！中市警第六分局義交訓練上緊發條

2018年09月18日 15:48 中時 盧金足

台中市政府警察局第六分局召集西屯區義交中隊133人，舉辦107年基本暨下半年交通義勇警察常年訓練。（盧金足翻攝）

2018台中花博將於11月3日開幕，市府規畫從11月3日至5日共3天，在水湳智慧城舉辦開幕活動，預計可吸引20萬人次參與；轄區的台中市政府警察局第六分局全力以赴，各項訓練研習也上緊發條，召集西屯區義交中隊133人，舉辦107年基本暨下半年交通義勇警察常年訓練，花博開幕活動擇定水湳智慧城舉辦，對於花博龐大的人潮車潮，希望藉由訓練，增進協勤知識及指揮專業技巧，使交通更順暢，義交執勤也更安全。

市府預計從11月3日至5日共3天，在水湳智慧城舉辦花博開幕活動，3天開幕節目將從白天到晚上舉辦各項表演活動、大型晚會為民眾打造藝術饗宴。

水湳智慧城以「智慧、低碳、創新」為開發的願景目標，其內有「綠色之肺」美稱的中央公園，屆時將正式啟用，加上鄰近74線快速道路，交通四通八達可及性高，因此市府經過整體評估後，選定花博開幕活動在水湳智慧城，藉此大力行銷台中的城巿品牌，並促進各界參與度，共創多贏。

3天開幕活動將從白天到晚上舉辦各項表演活動、大型晚會為民眾打造藝術饗宴，不僅有國內優秀表演團隊，還有其他世界各國團隊共同演出，預計可吸引20萬人次參與。

台中市警察局第六分局長陳武康指出，警第六分局轄區，有大雅、台中兩大交流道，另有熱門休憩景點-逢甲夜市、新光三越、大遠百兩大百貨公司、台中國家歌劇院及秋紅谷生態公園等，平時人潮眾多，2018台中世界花卉博覽會11月3日開幕，開幕活動擇定水湳智慧城舉辦，對於花博龐大的人潮車潮，及早透過訓練因應，完成花博開幕的圓滿任務。

107年基本暨下半年交通義勇警察常年訓練，課程安排「全民國防教育」、「交通義勇警察協勤派遣與管理辦法、協勤要領及規定事項宣導、協勤案例缺失檢討」、「犯罪預防及協勤民力治安情資聯繫」、「交通相關法令、執勤安全暨交通指揮手勢演練」，課程內容精彩豐富，對參訓人員協助警方執勤大有助益。

警第六分局表示，交通義勇警察常年訓練，強化協勤專業法令知識，精進交通指揮技能及手勢，提升團隊運作功能，有助於各項工程、活動等疏導工作。

(中時 )