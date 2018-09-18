又見鄭捷？少年在捷運板南線車廂上亮刀 嚇壞乘客

一名少年搭乘捷運板南線時，拿出玩具蝴蝶刀把玩，卻嚇壞乘客報警。〔警方提供〕

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一名少年搭乘捷運板南線時，拿出玩具蝴蝶刀把玩，卻嚇壞乘客報警。〔警方提供〕

台北捷運１７日傍晚驚傳有精神障礙女子隨機持刀傷人事件，在此事件發生的同時，北捷板南線也發生一名少年搭乘捷運時，無故在車廂內把玩蝴蝶刀，乘客驚慌報案，捷警隊及轄區大安分局趕往將少年帶回，結果發現只是一把玩具刀，並無殺傷力，解除一場虛驚。

台北捷運自從發生鄭捷殺人事件後，搭乘捷運旅客每逢見人持刀，都會引起一陣恐慌，甚至還曾有民眾手持雨傘傘柄，類似武士刀柄，旁邊民眾都驚嚇不已，當下打電話報警處理，引來不必要的恐慌。

台北捷運信義淡水線１７日傍晚１８時３５分發生王姓精障女子，無故持美工刀殺傷下班搭乘捷運的潘姓女乘客。在此同時，捷警隊勤指中心也在17日18時38分，接獲捷運公司行控中心通報：「捷運忠孝復興站有一名男子攜刀」，請派警協助處理。

捷警隊以及轄區大安分局派員前往查證，發現是一名少年搭乘捷運板南線往南港展覽館方向，行至忠孝復興站，在車廂內拿出玩具蝴蝶刀，被同車旅客看見後按下車廂內對講機報案，大安分局新生南路派出所員警將少年連同刀械帶回調查，證實這把道具刀並無殺傷力，因該行為未違反相關法令，除當面告誡少年勿再有類似行為外，並通知家屬前來帶回，為免造成民眾恐慌不安，特此說明澄清。

北市警捷運隊呼籲，於捷運系統內無正當理由攜帶刀械恐觸犯刑責，提醒民眾勿以身試法；另捷警持續針對捷運系統，加強相關守望及巡邏等勤務，防制治安事件發生，以確保旅客行車安全。

(中時 )

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