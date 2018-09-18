假新聞罰200萬 孫大千「4問民進黨」什麼才是真的？

前立委孫大千。(圖／本報資料照，姚志平攝)

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中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文日前到台中下鄉輔選，說來路不明的假消息紛傳，某些甚至來自對岸。NCC昨(17日)也說廣電業者轉載假新聞最高可罰兩百萬，對此，前立委孫大千說，民進黨難道用一個「假」字，就真可以當作什麼事都沒有？並提出「4問」質問民進黨。

總統蔡英文日前赴台中出席市長參選人競選總部成立大會，蔡英文認為，這次選舉面臨有來路不明的假消息紛傳，某些甚至來自對岸。而這些假消息將破壞人民對政府的信賴，造成台灣社會對立。

國家通訊管理委員會（NCC）17日表示，廣電業者應避免爭議訊息轉載對社會造成傷害，如有違反事實查證致損害公共利益，或妨害公共秩序，最高可罰兩百萬元。

孫大千表示，當民進黨民調結果輸人，就說這是「假民調」，就批評對手是「假民調祖師爺」，彷彿講完了，自己的民調就翻身了。並說，這麼多家民調公司的結果都是假的嗎？

他認為，當蔡政府政蹟乏善可陳，民怨沸騰時，就把責任都推給了「假新聞」。孫質疑並4問民進黨，是假新聞拖垮了台灣經濟嗎？是假新聞把勞工推進了低薪過勞嗎？是假新聞讓兩岸烽火對抗嗎？是假新聞害台灣缺水缺電缺人才嗎？

孫大千文末結論表示，期待今年年底選舉的結果，能夠喚醒這群「不願面對真相的無賴政客，什麼才是真的？」。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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