幸福無國界！中市勞工局助新住民好就業

2018年09月18日 15:55 中時 盧金足

為建立大台中多元民族友善共好的榮景，使新住民及其下一代子弟都能安居樂業，開創職涯藍圖，台中市政府勞工局致力支持新住民朋友求職就業，今年截至今8月底止共辦理18場次職能前導課程，協助新住民在邁入職場前，能清楚選擇符合自身興趣的職場實習方案或是銜接相關職業訓練，有效強化求職者的專業技能。

台中市府勞工局長黃荷婷表示，透過與台中市各地區新住民團體共同辦理新住民就業促進活動，主動深入各社區開發新住民求職者，改善過去新住民尋職過於集中在同鄉親友介紹的現象，讓新住民瞭解並能勤加運用政府的就業資源。

此外，勞工局透過職能前導課程活動連結職業訓練課程，包括基本勞動權益認識、文化教育、電子商務、居家清潔、蔬果餐飲製作等，及辦理6場次產業鏈工作坊，串連事業單位的專家說明該行業應具備之職能及未來職涯發展，並帶領實作體驗以瞭解該產業鏈運作，藉此引導新住民求職者順利進入職場。

其中，自越南來台16年的香香（化名）有美容業的技能及希望能夠擁有穩定的收入，專業就服員了解其專長與就業需求後，透過彈性工時制度及客製化服務，輔導其擔任行動美容師，鼓勵她持續進修學習使自身的技能獲得提升。

香香表示，參加台中市政府辦理「產業鏈工作坊」活動有非常大收穫，勞動法令課程可加深新住民對自身就業權益的認識，文化差異課程則讓新住民更瞭解及融入在地的傳統文化與生活，同時促進性別平權認知，更貼心的是各項活動都能攜帶子女一併出席，顧及新住民朋友的需求也能增加親子共處時光，對於未來踏入職場前的選擇有很大的幫助。

台中市就業服務處為讓台中市的新住民及其相關團體瞭解市府的各項就業資源，除持續辦理各項「新住民就業促進活動」並設置新住民專屬個案管理員外，就業服務處強化與地方民間團體或他機關的合作服務，主動連結台灣新移民協會、親子閱讀協會等團體及各新住民中心，廣為宣導大台中人力資源網線上轉介功能及line群組轉貼圖文機制，提供各項就業及求才職缺資訊，歡迎新住民朋友多加運用。

(中時 )