南投》魚池鄉13村長2人換跑道 至少5村將換臉孔

現任魚池鄉大林村長、南投縣全縣村里長聯誼會總會長賴見成，對邵族傳統領域案格外關注；這次選舉他轉換跑道，參選鄉民代表。（沈揮勝攝）

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頭社村長黃順昱（左）為串連頭社盆地與日月潭旅遊網，這次登記參選鄉民代表。（沈揮勝攝）

日月潭所在地南投縣魚池鄉總共有13村，其中大林村長賴見成、頭社村長黃順昱轉換跑道改選鄉民代表；東池村長王燕聰、東光村長林文成與大雁村長謝棟漢讓賢未再登記參選，已知至少有5村村長，選舉後下一任將換新面孔。

但也有確定不換的！現任魚池村長盧幸助、共和村長陳慶煌、新城村長沈華儷與水社村長黃瑞榮，都同額競選；競爭人數較多者分別為大林村4人、中明村3人，其餘是2人對決。

賴見成為現任南投縣全縣村里長聯誼會總會長，老家在日月潭珠仔山（珠嶼），日據時代日月潭因發電需求建壩導致水位上升，被迫遷到大林村；珠仔山後來被更名為光華島，921地震後邵族說那是他們的祖靈島，換成現在的名稱「拉魯島」。

也因此，當魚池鄉全鄉鄉民在未經徵詢、討論與同意情況下，鄉境逾3分之2土地被行政院原民會直接畫設公告為邵族傳統領域，鄉民們所受委屈及被賣掉的感覺，賴見成感受特別深刻。為了擴大服務對象、爭取更多更大區域的發言權，他轉換跑道參選鄉民代表。

另名參選鄉代的頭社村長黃順昱則強調，希望透過更廣的層面，串連頭社盆地與日月潭生活圈，因此參選涵蓋日月潭水社村、日月村、頭社村與武登村的魚池鄉第二選區，推動深度旅遊網。

(中時 )

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