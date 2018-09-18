海碩男網賽》落後一盤大逆轉 曾俊欣奪ATP挑戰賽首勝

曾俊欣在高雄海碩男網公開賽會內賽第一輪，在先輸一盤的情況下逆轉勝，拿下個人在ATP挑戰賽的第一勝。(海碩整合行銷提供)

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中時電子報
／高雄報導

2018高雄海碩男子網球公開賽，今天的重頭戲之一是青少年世界球王曾俊欣，出戰澳洲選手普賽爾（Max Purcell），曾俊欣第一盤和對手拚到搶七後讓出，接下來兩盤展現超齡的韌性和穩定，最終6：7（4：7）、7：5、6：3擊退對手，拿下個人在ATP巡迴賽挑戰賽的第一勝。

高雄海碩男網賽屬於ATP巡迴賽挑戰賽，曾俊欣雖然青少年世界排名世界第一，但目前ATP職業排名只有473名，本屆海碩賽事以外卡直接進會內賽，第一輪對上世界排名第239、現年20歲的澳洲選手普賽爾，第一盤雙方一路互保、進入搶七局，曾俊欣追到4：5後，被對手連下2分而失掉一盤。

儘管盤數落後，曾俊欣仍未放棄比賽，第二盤第11局把握機會終於破發成功，接著第12局順利保發，順勢搶下第二盤；到了第三盤，普賽爾似乎越打越洩氣，連發球都跳不太起來，曾俊欣靠著第5局及第9局破發的優勢，6：3鎖定勝利。

今年8月滿17歲的曾俊欣，今年連續在法網、溫網青少年男單奪冠，預計明年正式轉戰職業，陪著他出國比賽、訓練的父親曾育德指出，俊欣球技上沒有太大問題，面對歐美選手也毫無懼色，但心態上還需要加強，在場上要打得更果決、更快應對，「曾爸」並說，目前重金禮聘的斯洛伐克級教練赫巴提（Dominik Hrbaty）認為，曾俊欣必須要有一顆想要贏得賽事冠軍的欲望，而不是只放眼贏得當下的比賽就好。

(中時電子報)

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