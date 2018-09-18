退休族可保職災保險 目前加保人約29萬人

2018年09月18日 15:56 中時 李宜秦

台灣已進入高齡化社會，許多已領取勞保老年給付的退休族，因經濟或其他原因再次進入職場，為保障這些勞工，雇主可為其申請參加勞保的職業災害保險，即使是超過65歲、已領取其他老年給付者，也可申報參加。勞保局表示，今年7月有申報的人數約29萬5587人，其平均薪資約2萬7659元，未申報者勞保局也會發出通知建議參加。

退休後重返職場的勞工不可再參加勞保的普通事故保險，但仍可申報職業災害保險，即使是雇用65歲以上、已領取公教人員保險養老給付、軍人保險退伍給付、老年農民福利津貼、國民年金保險老年年金給付的勞工，也適用職災保險。

為已退休重返職場的勞工申報職災保險，可減輕雇主的職災補償負擔，讓勞資雙方達到雙贏局面。勞保局提醒雇主申報時應填寫「職業災害保險加保申報表」，並勾選「已領取社會保險給付之種類」，才不會導致資料代入錯誤無法辨識。

勞保局納保組組長劉金娃表示，今年7月已領取老年保費又再申報職災保險的勞工，人數約29萬5587人，其中一般公司約27萬5634人、職業工會約1萬8258人、漁會約1165人、職訓機構約503人，這些人的平均薪資為2萬7659元；另申報勞保的保人平均薪資約3萬1472元。

根據勞保局今年3月的資料顯示，有提撥勞退金卻沒有申報職災保險者，約有4840人，但因為此項保險採自願制，因此勞保局僅能通知未保者「建議其加保」，若有重複者則不再通知。

勞保局表示，為勞工申報此項保險每月的保險費約僅66元，但可對勞工更有保障，劉金娃說，行業風險較大的雇主會較願意保險。

(中時 )