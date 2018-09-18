埔里泰酥府鳳梨酥 手工加在地食材闖出一片天

「泰酥府」的老闆娘楊秀綿與該店享譽名的土鳳梨酥。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
泰酥府食品的土鳳梨酥10入裝及包裝禮盒。（楊樹煌攝）
泰酥府食品公司由義大利知名設計師為他們設計的店面。（楊樹煌攝）

提起鳳梨酥，不少人都會直接聯想到埔里鎮西康路有家取名極為特殊的「泰酥府」，該店老闆從創業至今7年，一直堅持最原始的手作天然工法，搭配法國進口德麥奶油和日產頂級麵粉和荷蘭進口起司粉等高級食材，鳳梨定要以南投的土鳳梨為主要餡底，製作出口味多元的鳳梨酥，不僅在網路爆紅，產品更是供不應求，並在業界闖出一片天。

老闆林永祥和老闆娘楊秀綿，原以栽種蘭花為業，1場無情的921震災，帶來他們人生的轉捩點，因緣際會下，從鍾情的美食，重拾生活重心，並以培蘭花的細心與用心，投入製作健康、養生的精緻美食，把中國傳統糕點以天然原料、搭配在地食材特色，製作出最傳統的美食。

泰酥府老闆娘楊秀綿透露，她們製作的食品堅持不添加防腐劑及人工香料、色素，只販售最天然養生的美味。除純手工的堅持，對原料更是講究，鳳梨酥中，定嚴選新鮮土雞蛋、日本麵粉、法國頂級奶油、荷蘭進口起司粉，雖然成本高出數倍，將產品售價反應在成本上，顧客不但不計較，反而更受歡迎，並在網路爆紅成熱銷產品。

泰酥府目前研發的鳳梨酥，定嚴選八卦山土鳳梨為主要餡底、再摻入埔里當地合成里百香果、美國加州蔓越莓，南投特產青梅，製作出原味、蔓越莓、百香果、梅子、鹹蛋黃等各種口味，民眾都可嚐到香Ｑ的鳳梨纖維及顆粒。

楊秀綿強調，泰酥府的鳳梨酥，堅持純手工不量產、純天然不負擔，把「美食、歡樂、養生、享受」4大樂活美食新哲學，融入每項產品中，就是要讓喜愛泰酥府美食的每個人，品嚐到的每一口都是充滿健康、幸福的美味。泰酥府主要產品以手工製作的土鳳梨酥、牛軋糖及手工餅為主。

(中時 )

長榮航直營長汎旅運 中壢元化門… 2018新北市平溪天燈節交通資訊看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。