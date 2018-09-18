埔里泰酥府鳳梨酥 手工加在地食材闖出一片天

2018年09月18日 15:59 中時 楊樹煌

泰酥府食品的土鳳梨酥10入裝及包裝禮盒。（楊樹煌攝）

泰酥府食品公司由義大利知名設計師為他們設計的店面。（楊樹煌攝）

提起鳳梨酥，不少人都會直接聯想到埔里鎮西康路有家取名極為特殊的「泰酥府」，該店老闆從創業至今7年，一直堅持最原始的手作天然工法，搭配法國進口德麥奶油和日產頂級麵粉和荷蘭進口起司粉等高級食材，鳳梨定要以南投的土鳳梨為主要餡底，製作出口味多元的鳳梨酥，不僅在網路爆紅，產品更是供不應求，並在業界闖出一片天。

老闆林永祥和老闆娘楊秀綿，原以栽種蘭花為業，1場無情的921震災，帶來他們人生的轉捩點，因緣際會下，從鍾情的美食，重拾生活重心，並以培蘭花的細心與用心，投入製作健康、養生的精緻美食，把中國傳統糕點以天然原料、搭配在地食材特色，製作出最傳統的美食。

泰酥府老闆娘楊秀綿透露，她們製作的食品堅持不添加防腐劑及人工香料、色素，只販售最天然養生的美味。除純手工的堅持，對原料更是講究，鳳梨酥中，定嚴選新鮮土雞蛋、日本麵粉、法國頂級奶油、荷蘭進口起司粉，雖然成本高出數倍，將產品售價反應在成本上，顧客不但不計較，反而更受歡迎，並在網路爆紅成熱銷產品。

泰酥府目前研發的鳳梨酥，定嚴選八卦山土鳳梨為主要餡底、再摻入埔里當地合成里百香果、美國加州蔓越莓，南投特產青梅，製作出原味、蔓越莓、百香果、梅子、鹹蛋黃等各種口味，民眾都可嚐到香Ｑ的鳳梨纖維及顆粒。

楊秀綿強調，泰酥府的鳳梨酥，堅持純手工不量產、純天然不負擔，把「美食、歡樂、養生、享受」4大樂活美食新哲學，融入每項產品中，就是要讓喜愛泰酥府美食的每個人，品嚐到的每一口都是充滿健康、幸福的美味。泰酥府主要產品以手工製作的土鳳梨酥、牛軋糖及手工餅為主。

(中時 )