日媒：陸美因貿易戰 陷入「不信任的連鎖」

2018年09月18日 17:06 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）18日指出，美國川普政府17日正式決定大幅增加對大陸懲罰性關稅，兩國貿易戰的解決進一步漸行漸遠。陸美之間不僅是在商品，在資金和人員交流方面也陷入萎縮的負面連鎖效應中。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，陸美的關稅大戰如果僅為500億美元，「對經濟影響輕微」，但兩國的「試膽遊戲」正走向最糟糕局面。有估算認為，如果對陸制裁金額增加和啟動汽車關稅，美國和大陸的經濟增長率最多都將下降近1％。

日經說，如果喪失自由貿易秩序，陸美經濟將陷入兩敗俱傷。美國7月對陸出口下降8％，大幅下滑。如果進口限制導致對方國的經濟疲軟，對對方國的出口也將減少，反過來也將影響本國經濟。貿易保護主義的弊端就在於此。

美國還將大陸資金拒之門外。為了防止大陸企業對美國高科技企業的收購，透過了嚴格審查對美投資的新法案。2018年1～6月大陸對美直接投資比上年同期減少9成。還有傳言稱，川普政府下令嚴格執行大陸研究人員等的簽證審查。強硬舉措涉及人員、商品和資金等全部方面。

陸美仍然停止高官級磋商，看不到消除對立的跡象。美國經濟4～6月創出了4％左右的增速，但鋼鐵價格上漲4成，成本上漲引人關注。但是，川普仍堅持強硬政策，因為「對陸制裁是對支持者的承諾」（川普陣營的前高官）。

作為雇用研究的第一人，麻省理工學院教授戴維·奧特爾（David Autor）指出，製造業的雇用減少促使選民倒向「民粹主義」。分析稱，如果大陸對美出口僅為現在的一半，在2016年的美國總統選舉中，川普將在密西根等3個州敗北，現政權就不會出現。

實際上，共和黨支持者的6成以上表示，「透過對中關稅，美國經濟將長期向好」，支持川普啟動制裁。很多悲觀的看法認為，川普著眼於11月的期中選舉和2020年總統選舉，將逐步升級強硬舉措。

日經指出，市場認為目前處於不利地位的是大陸。在美國市場，認為貿易戰將久拖不決的擔憂加強，但道瓊工業指數仍保持2萬6000點。另一方面，大陸股市的上證綜合指數跌至3年零10個月以來的新低。

大陸著眼的是2049年，相較於川普明顯更加長遠。大陸表示要在建國100年時，將國民生活提高至媲美已開發國家。大陸的國內生産總值（GDP）被認為到2030年前後超過美國，但決定性因素是採用鉅額補貼的産業培育政策「中國製造2025」。

美國的真正意圖是摧毀推動大陸成為世界第一的該計劃。大陸將鴉片戰爭以後屈服於歐美列強的100年稱為「屈辱的歷史」，如果向美國政府作出讓步，將是屈辱的重現。作為下一張牌，美國將討論半導體製造設備等的出口限制，但將徹底抗衡的大陸已開始透過自産化加快鞏固走向「強國」的道路。

日經說，由於新興市場國家的動揺，世界經濟處於轉捩點。如果作為兩大引擎的陸美兩國經濟陷入混亂，世界經濟有可能失速。被期待擔負裁判角色的日本和歐洲也成為美國貿易戰的目標，失去了從容。不信任的連鎖仍看不到解決的頭緒。

(中時 )