南市議員臉書社群 遭國安局點名影響國家安全

2018年09月18日 16:09 中時 洪榮志

台南市議員王家貞18日與國民黨台南市長參選人高思博與前台南大學校長黃秀霜共同舉行記者會，痛批她的臉書社團「鳳凰花護民主市政監督聯盟」被國安局點名影響國家安全，民進黨如同導致明朝亡國的「閹黨」，鉗制人民言論自由，打壓異己；她還強調，為展現公民監督力量，絕不畏懼民進黨，不會退選，也不會消失，將繼續為民打拚、為民發聲。

王家貞拿著「鳳凰花」4格圖文看板諷刺說，感謝民進黨幫她打知名度，成立3年的鳳凰花臉書社群，每天談的都是市井小民關心的生活事，像是引爆市民怒火的房屋稅，也關心時事，內文都是以4格圖文來呈現，民進黨居然能給她扣上影響國家安全、詆毀國家元首、擾亂社會安定的大帽子；台灣在民進黨執政後，只見選舉錢坑綁樁、只見違法濫權追殺、更見治安敗壞黑官做怪，人民為何不能關心時政，為何不能針貶時事？民主價值何在，誰才是真的主人？

高思博也指出，民進黨全面執政後，成立了一堆偉大到極點的組織，如促轉會，結果正義沒得到彰顯，反而成為東廠爪牙，扭曲的組織也破壞正常文官體制，文官成了擋箭牌，就像日本大阪辦事處長；看到民進黨爪牙當道，各種監督輿論四起，可悲的是，民進黨不思改進，卻如同讓明朝亡國的閹黨一般，打壓異己，如果他當選，一定尊重文官權益，保障文官中立，將所有政治爪牙，趕出台南市政府，還給市民一個正常的台南市。

黃秀霜也憂心地說，看到台灣種種亂象真的很痛心，呼籲大家一定要捍衛台灣的民主自由價值、捍衛人民的言論價值以及捍衛人民的生存權利，絕不容民進黨以假新聞鉗制言論自由，造成寒蟬效應，每一位台灣人民應該挺身而出拒絕成為東廠，拒絕變成法西斯，並將繼續為正義發聲。

王家貞說，民進黨為箝制人民的言論自由，居然出動國安局，她歡迎國安局繼續指點，因為她無懼，她既不會退選，也不會消失，為看到民主的實踐，她將繼續為民發聲，跟真正愛台灣的人民一起為台灣的前途打拚。

針對高思博抨擊促轉會部分，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青回嗆說，高思博是「只為自家利益，不顧社會公義」，並說明台灣會有促轉會正是為了對國民黨政府施行的專制和不正義行為，採取的各種補償與檢討措施。高思博以加害者的角色來評擊促轉會，正說明他以國民黨一貫權貴專制的思維，來看待台灣民主社會的進步。

(中時 )