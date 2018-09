首爾女網賽》趕飛機忘了球拍 謝淑薇首輪逆轉勝

2018年09月18日 15:58 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

台灣女將謝淑薇在日本廣島女網賽奪冠後,前往韓國參加首爾女網賽,不過狀況連連,先是轉機時把球拍袋遺忘在從日本廣島飛往東京羽田機場的班機上,首爾女網賽第一輪面對從資格賽打進來的瑞士選手泰和蔓(Jil Teichmann),陷入一場苦戰,不過謝淑薇克服難關,以2:6、6:1、7:6(7:0)上演逆轉秀。

今天稍早謝淑薇在臉書粉絲專頁po「求救文」,寫道:「昨天從廣島飛首爾,轉機東京的時候天氣不佳,在飛機上多坐了40分鐘。下飛機的時候時間很趕,直接用跑的從國內線趕去國際線轉機,因為太趕,把球拍袋望在廣島飛羽田的飛機上了。」

謝淑薇並表示,希望有人或朋友從羽田機場飛首爾時能幫她帶球拍袋,並開出600美元、大約快1萬9000元台幣的「感謝金」,她並說:「昨天趕路的路上還在想,人趕上還有球拍袋的話,行李沒到還是可以比賽沒問題,轉頭一看,球拍袋呢?立馬被自己雷死。」她還附上冒汗笑的表情符號,並用英文寫:「Anything is possible on Me.(什麼事都可能發生在我身上)」

雖然球拍袋落在飛機上,謝淑薇還是想辦法生出球拍比賽,今天這場比賽她「愛司球」和雙發失誤各3次,一發成功率67%,一發致勝率64%,16個破發點救回13個,辛苦贏得比賽勝利。

(中時電子報)