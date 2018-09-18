愛爾達攜手中華電信MOD 獨家轉播歐洲冠軍聯賽

2018年09月18日 19:59 工商 林淑惠

愛爾達電視今(18)日宣布，在中華電信MOD大力支持下，取得獨家轉播歐洲冠軍聯賽權，歐冠足球聯賽將重新回到台灣觀眾面前。

愛爾達表示，透過中華電信MOD愛爾達體育台、Hami Video以及ELTA OTT影視三大平台，球迷將可第一手掌握歐冠場上的精彩戰況。

過去八個賽季，在愛爾達電視不計成本苦心經營之下，歐洲冠軍足球聯賽在台灣足球迷眼中，成為不可或缺的足球轉播，雖然今年夏天一度傳出將不再轉播，但在觀眾不斷來函希望能繼續轉播的要求下，愛爾達電視決定正面回應，讓觀眾能再次透過合法收視管道，和世界足壇無縫接軌。

愛爾達表示，足球是單一項目中商業價值最高的運動，不論是世界盃足球賽、歐洲冠軍盃足球賽、或歐洲國家盃足球賽，皆能在全球各地引發足球迷的觀賽熱潮。台灣足球運動雖不若棒球、籃球來得受歡迎，但仍有一批死忠足球迷，極盡所能的透過各種方式要觀賞足球賽事。

愛爾達科技執行長陳怡君表示，台灣足球迷是一群死忠且願意付費觀賞的球迷，持續播出歐冠盃足球賽，除了是回應足球迷的支持外，也期望藉由獨家且具有付費效益的內容來強化愛爾達的內容競爭力及品牌形象，續播歐冠的消息在愛爾達體育家族粉絲團公佈後，當天就新增3,000多位粉絲，引發近5萬人次粉絲迴響，訊息分享更是傳遍整個足球圈。

歐洲冠軍聯賽是歐洲足球協會聯盟主辦的年度足球比賽，代表歐洲俱樂部足球最高榮譽和水平，被認為是全世界最高素質、最具影響力以及最高水平的俱樂部賽事，亦是世界上獎金最高的足球賽事和體育賽事之一。

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