開車太累進入微睡眠 警：大腦當機如酒駕般危險

賴姓男子，日前深夜開車行經台中市74號快速道路，因大腦出現「微睡眠」現象，竟自撞匝道分隔島，造成車頭全毀。（張妍溱翻攝）

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微睡眠如酒駕一樣危險！51歲賴姓男子，日前深夜開車行經台中市74號快速道路，竟自撞匝道分隔島，酒測值為零；陳向警方供稱，行駛時眼睛微開，竟「碰！」一聲，分隔島即在眼前！市警五分局交通分隊長李建興分析，「微睡眠」（microsleep）現象，大腦呈「當機」狀態，開車相當危險。

肇事的賴男向警方表示，當時開車上74號快速道路，要回到神岡區住處，在北屯區近崇德路下匣道時，車子竟失控撞上分隔島護欄，當時因剎車碰撞，車內安全氣囊同時爆開，造成陳男多處擦傷，警方發現陳酒測值零，認為是疲勞駕駛導致，陳男說，車子要下匝道，突然恍神一下，就撞到。

交通分隊長李建興表示，人體過度疲累，有人會出現短暫「微睡眠」，此時大腦呈現「休眠機制」，會短暫忘記自己的行為，若開車就如同酒駕一樣危險。行駛在高、快速道路，以速限80而言，「微睡眠」3秒，駕駛車輛往前距離須達66公尺。

警方說，現行法律對於疲勞駕駛的規範，大眾認知有所差異。以道路交通管理處罰條例第34條規定，連續駕車超過8小時，或患病足以影響安全駕駛者，處1200元至2400元以下罰鍰，但駕車「微睡眠」現今法律未規範與處罰，警方只能宣導「疲勞、深夜少開車上路」。

(中時 )

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