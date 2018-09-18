童振源震怒澄清管碧玲女婿沒領15萬 網：13萬而已？

2018年09月18日 16:12 中時電子報 邱文秀

也有網友在童振源臉書底下留言指「林子揚的實質月收入早就超過15萬元，比簡任十三職等的局長還高。」(童振源臉書)

不用考外交特考! 管碧玲女婿"駐泰"月領15萬

駐泰代表童振源機要秘書林子揚被爆是民進黨立委管碧玲女婿，不需要通過外交特考，月薪高達15萬。童振源在臉書震怒痛斥，林子揚是機要缺不需要文官任用資格，且沒有月領15萬，待遇是駐泰代表處台灣來的所有職員最低的薪水。PTT鄉民估狗後，認為林子揚每月固定薪資約13萬多，的確不是15萬，酸「這汙衊的手法就跟說吳音寧年領250萬高薪一樣」。

駐泰代表童振源在臉書痛斥假新聞，他表示他的機要秘書林子揚(管碧玲女婿)是外交部聘任的機要秘書，外交部總共有五個機要缺，以協助政務官處理機要事宜，不需要文官任用資格。並且，儘管林子揚已經在外面工作將近七八年，但仍是以剛進外交部的三等秘書資格起聘，其待遇是「駐泰代表處台灣來的所有職員最低的薪水」，根本沒有媒體說的15萬那麼多。

PTT鄉民發文說「真的很過分!外交部三等秘書根本沒有月薪15萬這麼多，派駐華盛頓的三等秘書起薪月薪130K (地域加給1200美元)，泰國地域加給是1200美元。所以管碧玲的女婿月薪只有130K不要再亂扯說他有150K了好嗎?」

鄉民說「然後又是全駐泰代表處最低薪的 (廢話菜比巴 難道還可以比老鳥高)，你們都很可惡 ，這汙衊的手法就跟說吳音寧年領250萬高薪一樣!事實上吳音寧月薪只有本薪140K，加給20K，年終4.4個月，是253.6萬而已!!!!我比較好奇的是 管碧玲的女婿 在民間公司上班七八年，原本的薪資是多少?為何要委屈自己去泰國代表處當三等秘書領全代表處最低薪呢....」

也有網友在童振源臉書底下留言指「外交部長機要的本業，是專職於本部，但童振源先讓林子揚成為『七等薦任秘書』，看起來職位不高，但居然用機要秘書偷渡駐外，於是他的基本薪俸就高達3204美元，加給1200美元，每月固定薪資就高達13萬6千元，再加上各項補助、年終獎金，林子揚的實質月收入早就超過15萬元，比簡任十三職等的局長還高。」

網友也質問「童代表還辯解，林子揚的月薪是駐外代表處的台灣職員最低的。一個沒考過外交特考，上班第一天，領辦公室最低的月薪13萬６千元，是要說很委屈嗎？ 全台灣有多年輕人也想領這個「136K的最低薪水」、「136K的最低薪水」、「136K的最低薪水」（因為實在「太低了」，所以説三遍），林子揚既然領得這麼委曲，童振源可不可以讓別人領領看好嗎?」

童振源曾擔任行政院發言人，當時他於行政院媒體LINE群組表示，「為了避免獨家、降低我的工作負擔、維護我的生活品質，基本上不再個別回應媒體的詢問」，媒體有問題，可透過群組提問，他會回答，「讓所有媒體記者都知道，以示公平。」此舉引發媒體砲轟。2017年6月，童振源獲任命接任駐泰國代表。

(中時電子報)